Выручка от экспорта черных металлов подскочила с начала года на 67%, – Таможенная служба

Выручка металлургических предприятий Украины от экспорта черных металлов в январе-июле 2021 года увеличилась на 66,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $7,55 млрд.

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Государственной таможенной службы Украины, передает ГМК-Центр.

В том числе в июле выручка от экспорта черных металлов составила $1,4 млрд. Это на 126% превышает показатель июля 2020 года.

Доля черных металлов в структуре валютных поступлений от экспорта товаров в страну в январе-июле выросла до 21,2% по сравнению с 16,9% за январь-июль прошлого года.

Импорт черных металлов в январе-июле вырос на 27,1%, до $710 млн. В июле показатель составил $141,12 млн. Это на 50,7% больше по сравнению с июлем прошлого года.

По итогам 2020 года выручка от экспорта черных металлов из Украины упала на 11,9% по сравнению с 2019 годом – до $7,69 млрд.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2020 году сократили поступления от экспорта черных металлов на 12% по сравнению с предыдущим годом – до $7 млрд 690,38 млн. При этом Украина в 2020 году сократила импорт аналогичной продукции на 17% – до $1,04 млрд.

Кроме того, Украина в 2020 году сократила экспорт металлоизделий на 13,2% – до $904,53 млн. За год импорт металлоизделий снизился на 20% – до $879,69 млн.