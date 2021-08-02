Владелец Louis Vuitton и Hennessy возглавил рейтинг богатейших людей мира, – Forbes

Глава холдинга LVMH (владеет брендами Louis Vuitton, Hennessy, Christian Dior и Dom Perignon и другими) Бернар Арно вновь возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.

Согласно подсчетам Forbes Real-Time, состояние 72-летнего владельца LVMH оценивается в $195,1 млрд, увеличившись в ходе торгов на $2,6 млрд.

В то же время состояние 57-летнего основателя Amazon Джеффа Безоса сейчас составляютв $192,4 млрд.

На третьем месте в рейтинге находится основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Маск с состоянием в $179,4 млрд, а замыкают первую пятерку самых богатых людей соучредитель Microsoft Билл Гейтс ($131,6 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг ($128,2 млрд).

Как сообщалось, глава холдинга LVMH Бернар Арно уже занимал первое место в рейтинге Forbes в январе 2020 года, однако тогда оценка состояния его лидеров была значительно скромнее: капитал Арно составители рейтинга оценивали в $117 млрд, а Джеффа Безоса – в $115,6 млрд.