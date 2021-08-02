Таможенная служба заказала реконструкцию пункта контроля на границе с Румынией за 100 миллионов

Государственная таможенная служба 27 июля по результатам тендера заказала ООО "Агро Констракшн" реконструкцию пункта контроля за 104,98 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до 30 ноября 2022 года компания должна реконструировать автомобильный пункт пропуска "Красноильск" в Сторожинецком районе Черновицкой области на границе с Румынией.

В том числе нужно обустроить служебно-производственное здание, павильоны паспортного и таможенного контроля, павильон электронного взвешивания, здание кинологической службы, видеоконтроль, компьютерные сети, бокс для углубленного досмотра автомобилей, радиационный контроль, рентгеноконтроль, трансформаторную подстанцию, флагштоки, навесы, скважину, насосные станции, противопожарные системы, электроснабжение, туалеты, дороги и площадки и тому подобное.

Субподрядчиком победителя тендера будет ООО "Современные технологии безопасности Плюс" Александра Степчука.

Как отмечает издание, согласно итоговой ведомости ресурсов без доставки и НДС, ряд цен превышает рыночные.

Так, природный рядовой песок заказали по 1118 грн за кубометр, тогда как в июне на тендере Днепровского горсовета он стоил в четыре раза дешевле – 272 грн за куб. м.

Все марки и фракции щебня стоят одинаково – 1614 грн за кубометр, что вдвое дороже цен различных фракций в июньском мониторинге ГосДорНИИ по Черновицкой области (678-698 грн за куб. м), а на строительных тендерах можно найти еще более низкие цены.

Кроме того, два интроскопа Rapiscan RAP 624 XR в стандартной комплектации обойдутся по 2,85 млн грн. В 2019 году ГФС заказывала три стационарных траспортерных сканирующих системы Rapiscan 624XR с тоннелем 500х800 мм по 34 тыс. евро или по 897 тыс. грн.

В ходе нынешнего тендера две компании с ценами на 2-7% ниже отклонили из-за ряда недостатков. Это были ООО "Техно-Строй Сервис" и ООО "Альтернатива-В".

Более дорогими конкурентами победителя тендера были ООО "Рембудкоминвест", ООО "Проектспецмонтаж" и ФЛП Гафурова Татьяна Юрьевна. Формальная экономия относительно плановой суммы закупки в итоге составила 2%.

Созданная в 2016 году столичная "Агро Констракшн" с уставным капиталом 10 тыс. грн принадлежит директору Артуру Стасюку и Денису Погребняку из Харькова. Она указывает на сайте, что ремонтировала асфальт и занималась благоустройством пункта контроля "Мамалыга". Вместе с фирмой по адресу ул. Подлесная, д. 1, оф. 1 зарегистрирована целый ряд других юридических лиц.

Всего с 2017 года победитель получил государственных подрядов на 154,33 млн грн.

Как сообщалось, в марте 2021 года Кабинет министров утверждил план мероприятий по обустройству приоритетных пунктов пропуска на 2021-2023 годы, которым, в частности, предусмотрена реконструкция, модернизация и техническое переоснащение 25 действующих пунктов пропуска и строительство еще 10. На обустройство приоритетных пунктов пропуска запланировано направить 9,8 млрд грн, включая 4,5 млрд грн на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту; 5,3 млрд грн – на установку систем видеоконтроля, взвешивания и сканирования.

Напомним, в феврале 2018 года ЕС закрыл проект модернизации границы с Украиной из-за задержки его воплощения украинской стороной. Тогда в ГФС заявляли, что эта информация якобы некорректна.