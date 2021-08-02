"Укртранснафта" поставила на Кременчугский НПЗ с начала года 1,3 миллиона тонн нефти

АО "Укртранснафта" в январе-июне 2021 года обеспечило поставку на Кременчугский НПЗ ("Укртатнафта") 1,3 млн тонн нефти.

Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Белявский, передает Интерфакс-Украина.

По данным Белявского, в частности, по нефтепроводам страны на Кременчугский НПЗ было поставлено 562,2 тыс. тонн украинской нефти, 460,1 тыс. тонн – азербайджанской (Azeri Light), 159,6 тыс. тонн – алжирской (Saharan Blend) и 117,3 тыс. тонн – ливийской (El Sharara).

При этом в июле на Кременчугский НПЗ по нефтепроводам было поставлено 302,5 тыс. тонн нефти (украинской – 83,8 тыс. тонн, алжирской – 91,2 тыс. тонн, азербайджанской – 87,9 тыс. тонн, ливийской – 39,7 тыс. тонн), что составляет 23,3% от всего объема поставок за семь месяцев.

Как сообщалось, ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) закончил 2020 год с чистой прибылью 794,1 млн грн. В последний раз перед этим компания демонстрировала положительный финансовый результат в 2014 году. В 2020 году Кременчугский НПЗ нарастил переработку на 18% по сравнению с 2019 годом – до 2,95 млн. тонн.

"Укртатнафта" была создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, близким к "Татнефти", министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных разбирательств в Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также к Александру Ярославскому.

В 2014 году арбитраж вынес решение в пользу "Татнефти" и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 млн за захват компании, а также проценты. В том же году Украина проиграла апелляцию.

При этом в 2014 году "Укртатнафта", находившаяся под контролем Коломойского, заявила что она возместит Украине расходы, связанные с оплатой сумм, присужденных арбитражом. Однако в данное время "Татнефть" добивается взыскания этих средств с Украины в судах Великобритании, США и России.

Кременчугский НПЗ – крупнейший в Украине с проектной мощностью 18,6 млн тонн. Максимально возможный объем переработки, по утверждению менеджмента "Укртатнафты", составляет 4,5 млн тонн. Последние годы загрузка завода не превышает 2,5 млн тонн в год.