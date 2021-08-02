Германия не будет перекрывать "Северный поток-2" в случае угроз для Украины, – Bloomberg

Германия не намерена ограничивать поставки газа по трубопроводу "Северный поток-2", если Москва будет использовать его в качестве "геополитического оружия", независимо от мнения США.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, вместо этого Берлин обещает сосредоточиться на более широких санкциях на уровне Евросоюза, передает РБК.

Как отмечает агентство, это более сложная схема ответа на возможные действия России.

Представитель правительства Германии официально подтвердил, что Берлин обязан реагировать в случае использования трубопровода в геополитических целях, но не уточнил, как именно.

Президент США Джо Байден ранее пытался убедить канцлера ФРГ Ангелу Меркель предпринять ответные меры, если Россия будет использовать трубопровод в ущерб интересам Украины. Несмотря на то что канцлер согласилась принять меры "на национальном уровне", отказ Берлина сделать решающий шаг и перекрыть трубопровод – это потенциальная победа Кремля и удар по Белому дому, пишет агентство.

Bloomberg отмечает, что это может усилить позиции критиков Байдена в конгрессе, которые считают, что американский президент уступил в споре по "Северному потоку-2".

На этой неделе республиканцы в сенате пригрозили заблокировать двух кандидатов Байдена в Минфин, если глава государства не изменит своего мнения относительно газопровода и не введет новые санкции.

В мае Байден заявлял, что строительство почти завершено и новые санкции оказались бы "непродуктивными" для отношений США и Европы. Тогда Вашингтон отказался вводить санкции против оператора строительства Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Кандидат в канцлеры ФРГ и лидер партии ХДС Армин Лашет в воскресенье, 1 августа, пригрозил России санкциями против газопровода, если Москва станет совершать агрессивные действия по отношению к Киеву.

Как сообщалось, ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.