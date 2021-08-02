Австрийская Stork International заявила о попытках устранения крупных азиатских трейдеров с украинского рынка титанового сырья

Австрийская Stork International GmbH заявляет о попытках дискредитации компании с целью устранить с украинского рынка титанового сырья крупных трейдеров.

По словам официальных представителей компании, попытки дискредитации Stork International GmbH являются безосновательными и могут сделать сырьевой экспорт из Украины менее прозрачным, передает Интерфакс-Украина.

"В последнее время мы наблюдаем новые и абсолютно безосновательные попытки дискредитации нашей компании в украинских СМИ. Такие нападки мы связываем с попытками устранить с украинского рынка крупных трейдеров, представляющих интересы азиатских потребителей продукции украинского ГМК, а также сделать сырьевой экспорт из Украины менее прозрачным и независимым от коррупции", – заявляет Stork International.

По словам официальных представителей компании, любые обвинения по поводу занижения цены контрактов, работы на российский ОПК и теневых поставок титанового сырья в Крым – не соответствуют действительности и "не выдерживают ни малейшей критики".

Во-первых, компания Stork International GmbH входит в австрийскую группу компаний "Stork Holding GmbH", существующую уже около 30 лет и являющуюся крупнейшим в мире производителем лигатуры для титановой отрасли.

"Также наша группа является одним из лидеров в производстве специальных сплавов и ферросплавов, торговле минеральным сырьем, химической продукцией, титановыми сплавами, металлургическим горным и энергетическим оборудованием. Наш авторитет и позиции на мировом рынке – несовместимы с любыми видами рискованной и непрозрачной деятельности", – подчеркивается в сообщении.

"Во-вторых, с крупными украинскими индустриальными предприятиями, такими как "Иршанский ГМК", "Вольногорский ГОК", "Запорожский ТМК" и другими, Stork International GmbH сотрудничает уже свыше 20 лет, что свидетельствует о нашей добропорядочности и надежности в качестве партнеров. Любые инсинуации по поводу нерыночных цен наших контрактов являются беспочвенными, носят дилетантский характер и не подкреплены никакими содержательными аргументами", – указывают в компании.

Кроме того, Stork International GmbH опровергает заявления о поставке продукции на территорию Крыма.

"Мы не поставляем продукцию на территорию Крыма, не работаем в ОПК России, не являемся фигурантами санкционных и антикоррупционных расследований, к нашей компании нет претензий со стороны украинских или иностранных правоохранительных и судебных органов. Все наши поставки абсолютно легальны и прозрачны, а странами назначения наших грузов являются Китай, Индия и Япония, что легко отследить по номерам грузов на сайтах компаний-перевозчиков. Для этого достаточно указать номер контейнера или коносамента онлайн в поиске по конкретной контейнерной линии и получить подробную информацию о местоположении и порте выгрузки с датами", – пояснили в компании.

"В-четвертых, эксплуатируемый в отдельных недобросовестных украинских СМИ тезис о том, что титаносодержащее сырье может поставляться из Украины в Крым и РФ "через трейдеров в Китае" – не нуждается в дополнительных комментариях, поскольку является демонстрацией вопиющей некомпетентности в вопросах экономики и географии со стороны авторов подобных материалов", – подчеркивают в Stork International.

В компании отмечают, что при фабриковании подобных информационных "сенсаций", тенденциозно и выборочно используется информация и копии документов хозяйственно-экономической деятельности предприятий, которые являются конфиденциальными и доступ к которым имеют сотрудники украинских правоохранительных органов.

"Такая позиция отдельных представителей правоохранительных институций дискредитирует Украину и противоречит антикоррупционному курсу нынешней украинской власти. Компания Stork International GmbH считает, что экономическая стратегия Президента Украины Владимира Зеленского и экспортная программа нового менеджмента ОГХК, основанные на укреплении экономических связей между Украиной и странами Азии, являются стратегически выгодными и экономически безальтернативными. Мы приветствуем шаги украинской власти в этом направлении и готовы приложить максимум усилий для укрепления новых направлений украинской промышленной кооперации", – говорится в заявлении.