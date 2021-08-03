Фармкомпании Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины против коронавируса, – FT

Фармацевтические компании Moderna и Pfizer объявили о повышении цен на свои вакцины против коронавируса.

По данным издания The Financial Times, вакцина Pfizer-BioNTech подорожала на 25%, передает Голос Америки.

Теперь цена одной дозы этой вакцины на европейском рынке составляет 19,50 евро, тогда как ранее она составляла 15,5 евро.

В свою очередь Moderna повысила цену примерно на 10%. В последних контрактах на поставку в ЕС цена вакцины Moderna составляет $25,5. В первой закупочной сделке одна доза стоила около $22,6.

Как пишет Радио Свобода, Европейская комиссия и правительства стран ЕС согласились заплатить более высокую цену, чтобы обеспечить подтвержденные поставки с европейских заводов-производителей.

Патенты на вакцины позволяют фармкомпаниям устанавливать свои цены на препараты и дистрибуцию. До пандемии американские фармкомпании разрабатывали вакцины против коронавирусов на собственные средства, но в прошлом году, чтобы ускорить производство вакцины от COVID-19, правительство США предоставило им $18 млрд.

"Разработка этих вакцин от COVID-19 велась за деньги народа, налогоплательщиков, поэтому они не являются собственностью этих компаний и не должны использоваться для получения огромных прибылей", – заявил Макс Лоусон, председатель программы по исследованию неравности Oxfam.

В свою очередь фармацевтические корпорации говорят, что "права на интеллектуальную собственность – это двигатель индустрии", и речь идет не о деньгах, а о контроле за качеством препаратов.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 9 человек в мире стали миллиардерами за счет доходов от производства вакцины против коронавируса. Больше всех заработали глава компании Moderna Стефан Бансель, состояние которого оценивается в $4,5 млрд, и основатель компании BioNTech Угур Шахин – $4 млрд.