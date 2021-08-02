Зеленский подписал закон о расширении полномочий Нацбанка для получения кредита от МВФ

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы".

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ призван повысить качество работы банков в Украине, стабильность банковского сектора и усилить защиту прав вкладчиков и других кредиторов.

Кроме того, закон имеет целью адаптацию банковского законодательства Украины к правовым нормам Европейского Союза.

В частности он укрепляет корпоративное управление в банках путем повышения ответственности совета и правления финучреждения за принятые решения. Также расширяется перечень вопросов, относящихся к исключительной компетенции совета банка. В то же время устанавливаются требования к членам совета и правления банка в части их коллективной пригодности.

Кроме того, документ внедряет трехуровневую систему внутреннего контроля банка, которая должна быть интегрирована в систему корпоративного управления.

Закон также прописывает новую структуру капитала банка, в том числе требования к формированию буферов капитала, устанавливаются требования по достаточности внутреннего капитала и ликвидности банка с учетом возможных рисков.

Кроме того, законом расширяются полномочия Национального банка в области надзора. В частности, совершенствуются положения по осуществлению консолидированного надзора за банковскими группами, согласованию приобретения или увеличения существенного участия в банках, ужесточаются требования к лицензированию банков и акционеров.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №4367 во втором чтении 30 июня.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект разработан в рамках выполнения обязательств Украины перед МВФ и направлен на усиление институциональной независимости Национального банка и унормирование вопросов его внутренней деятельности.

Среди прочего, законом Нацбанку предоставляется право устанавливать банкам индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рискованности деятельности и право требовать изменения персонального состава совета или правления банка.