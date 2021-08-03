Туристы из арабских стран за полгода принесли Украине доходов на $40 миллионов, – Ткаченко

С начала года в Украину из арабских стран приехало втрое больше, чем за весь 2020 год. От туристического потока с этого направления Украина уже получила $40 млн дохода.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время Всеукраинского форума "Украина 30. Имидж Украины", передает Укринформ.

Он напомнил, что в этом году граждане шести арабских стран получили возможность путешествовать в Украину без виз.

"Саудовские туристы оставляют около $3 тыс. на одного человека за одну поездку, то есть за полгода имеем доходов на $40 млн долларов. Это только начало, которое показывает возможности, которые существуют у нашей страны", – сказал Ткаченко.

Министр добавил, что сейчас в Украину из арабских стран осуществляется 14 авиарейсов в неделю.