Работающий с проектом monobank банк Тигипко увеличил прибыль за полгода в 6 раз

Чистая прибыль АО "Универсал Банк" по итогам января-июня 2021 года составила 1,65 млрд грн, что в 5,7 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (288,6 млн грн).

Согласно квартальной отчетности банка, его чистая прибыль за второй квартал 2021 года составила 782,26 млн грн, то в 6,3 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года (123,96 млн грн), передает Интерфакс-Украина.

Чистый процентный доход банка за полгода увеличился в 2,2 раза к аналогичному периоду 2020 года – до 2,2 млрд грн, а чистый комиссионный – в 1,5 раза, до 1,25 млрд грн.

Активы банка за январь-июнь возросли на 23,2% – до 41,8 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов – в 1,3 раза, до 22,19 млрд грн, а денежные средства и их эквиваленты – на 8%, до 4,49 млрд грн.

Обязательства "Универсал Банка" за первое полугодие увеличились на 20% – до 37,5 млрд грн, в том числе средства клиентов – на 18,8%, до 32,53 млрд грн.

Собственный капитал банка за январь-июнь вырос в 1,6 раза – до 4,3 млрд грн, в то время как уставный капитал сохранился на уровне 4,3 млрд грн.

АО "Универсал Банк" входит в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко, который купил банк у греческой группы Eurobank Ergasias S.A. в 2016 году. В финансовый сектор группы также входит "ТАСкомбанк", две страховые компании, ряд других организаций.

На базе лицензии "Универсал Банка" работает проект monobank, основанный бывшими топ-менеджерами "Приватбанка".

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июня 2021 года по размеру общих активов "Универсал Банк" занимал 11 место (42,96 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.