Дочерний банк французского Credit Agricole в Украине увеличил прибыль в 1,8 раза

Чистая прибыль "Креди Агриколь Банка" по итогам января-июня 2021 года составила 693,9 млн грн, что в 1,8 раза превышает этот показатель за аналогичный период 2020 года (396,48 млн грн).

Согласно финансовой отчетности банка, его чистый процентный доход за полгода вырос на 14,5% к аналогичному периоду прошлого года – до 1,327 млрд грн, а чистые комиссионные доходы – на 12,2%, до 385,433 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Активы банка сократились на 0,6% – до 50 млрд грн, а кредиты клиентам сократились на 5,3% - до 26,29 млрд грн.

Обязательства сократились на 0,1% - до 44,2 млрд грн, в то время как депозиты клиентов выросли на 0,1% – до 42,79 млрд грн.

Собственный капитал с начала года сократился 4,6% – до 5,82 млрд грн, уставный сохранился на уровне 1,2 млрд грн.

Креди Агриколь Банк (ранее - Индэкс-Банк) основан в 1993 году. Единственным его акционером является Credit Agricole S.A. (Франция).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2021 года "Креди Агриколь Банк" по размеру общих активов занимал 11-е место (52,724 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Напомним, по итогам работы в 2020 году "Креди Агриколь Банк" получил чистую прибыль в размере 927,3 млн грн.