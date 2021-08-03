БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
291 0

Директора государственного лесхоза на Харьковщине подозревают в присвоении более 50 миллионов, – НАБУ

Директора государственного лесхоза на Харьковщине подозревают в присвоении более 50 миллионов, – НАБУ

Правоохранители задержали директора одного из госпредприятий лесного хозяйства Харьковской области и его родственника, который является руководителем одной из подконтрольных ему компаний, по подозрению в завладении древесиной на 50 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Кроме того НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом госпредприятия двум руководителям еще двух частных компаний.

По данным следствия, директор гослесхоза Харьковской области и руководители подконтрольных ему компаний организовали схему по продаже древесины по заниженным ценам указанным субъектам хозяйствования. Речь идет о продаже в 2018-2019 годах около 15 тыс. куб. м древесины, вследствие чего госпредприятие недополучило более 50 млн грн.

Продолжается досудебное следствие, устанавливаются другие возможные участники преступления.

В НАБУ напомнили, что в октябре 2019 года директор гослесхоза пытался избежать уголовной ответственности за это преступление, предлагал и предоставил старшему детективу НАБУ взятку в $100 тыс. за закрытие уголовного производства.

Директору госпредприятия сообщили о подозрении по этому факту, а в июле 2020 года завершили расследование и направили дело в Высший антикоррупционный суд.

Автор: 

Джерело:  НАБУ
НАБУ (1529) ліс (303)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 