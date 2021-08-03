Директора государственного лесхоза на Харьковщине подозревают в присвоении более 50 миллионов, – НАБУ
Правоохранители задержали директора одного из госпредприятий лесного хозяйства Харьковской области и его родственника, который является руководителем одной из подконтрольных ему компаний, по подозрению в завладении древесиной на 50 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
Кроме того НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом госпредприятия двум руководителям еще двух частных компаний.
По данным следствия, директор гослесхоза Харьковской области и руководители подконтрольных ему компаний организовали схему по продаже древесины по заниженным ценам указанным субъектам хозяйствования. Речь идет о продаже в 2018-2019 годах около 15 тыс. куб. м древесины, вследствие чего госпредприятие недополучило более 50 млн грн.
Продолжается досудебное следствие, устанавливаются другие возможные участники преступления.
В НАБУ напомнили, что в октябре 2019 года директор гослесхоза пытался избежать уголовной ответственности за это преступление, предлагал и предоставил старшему детективу НАБУ взятку в $100 тыс. за закрытие уголовного производства.
Директору госпредприятия сообщили о подозрении по этому факту, а в июле 2020 года завершили расследование и направили дело в Высший антикоррупционный суд.
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