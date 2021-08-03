Выручка от экспорта металлолома подскочила с начала года в 27 раз, – Таможенная служба

Украина в январе-июле 2021 года нарастила выручку от экспорта металлолома в 27,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $122,7 млн.

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Государственной таможенной службы Украины, передает ГМК-Центр.

В июле выручка от экспорта лома составила $39,9 млн, тогда как в июле 2020 года – лишь $164 тыс. В прошлом месяце был отмечен максимальный показатель экспорта с начала года.

Импорт металлолома по итогам семи месяцев вырос в 2,2 раза – до $26,9 млн. В июле Украина импортировала металлолома на $4,6 млн, тогда как в соответствующем месяце 2020 года – на $1,8 млн (в 2,5 раза больше).

На прошлой неделе цены на лом на внутреннем рынке Украины достигли максимума в текущем году – 9,6 тыс. грн за тонну. В ближайшие недели ожидается стабилизация цен на сырье.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров может ввести временный запрет на экспорт металлолома, в случае если Евросоюз применит подобные меры.