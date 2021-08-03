Частная фирма получила 300 миллионов на ремонт столичной консерватории в обход тендеров

Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского (Киевская консерватория) 29 июля подписала договор с ООО "Классика комфорта" на проведение реставрационного ремонта собственного здания стоимостью 306,83 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Закупку провели без торгов, по сокращенной переговорной процедуре. В обосновании такого решения заказчик ссылался на постановление Кабмина №736 "Некоторые вопросы закупки товаров, работ и услуг, необходимых для подготовки и проведения мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украины" от 15 июля. Это постановление включает реставрационный ремонт в список необходимых работ для подготовки к празднованию, а музыкальную академию – в список заказчиков, которым можно закупать такие работы по переговорной процедуре.

Ожидаемая стоимость закупки составляла 323,71 млн грн. Единственный участник переговоров "Классика комфорта" предложил цену на 0,6% ниже – 321,8 млн грн. С ним заключили договор, но в тот же день уменьшили стоимость дополнительным соглашением до 306,83 млн грн.

Согласно условиям договора, до декабря 2023 года фирма должна отремонтировать здание академии по улице Архитектора Городецкого, 1-3 / 11. В частности фасады, окна, двери, балконы, противопожарные системы, инженерные сети. Кроме того, выполнят отделку, обустроят видеонаблюдение и т. п.

Закупку провели со второй попытки. В первой переговорной процедуре с такой же плановой суммой участвовали ООО "Оптима-Ф" с ценой 284,54 млн грн и ООО "Строй Инвестпроект" с ценой 281,64 млн грн. Это на 12-13% дешевле плановой суммы. Победителем выбрали "Строй Инвестпроект", который был проектировщиком этого реставрационного ремонта. Однако затем оба участника отказались заключить договор из-за технической сложности выполнения работ в установленные сроки, в том числе из-за сжатых сроков выполнения первой очереди (до конца 2021 года). Поэтому заказчик отменил закупку.

Столичная "Классика комфорта" принадлежит директору Анатолию Михальченко и Сергею Руденко из Киева. По данным системы "YouControl", ранее партнерами Сергея Руденко по этой фирме были Владимир Муравицкий и Александр Шелетецкий из Житомира. Сейчас Шелетецкий владеет одноименным ООО "Строительная компания "Классика комфорта".

Со времени создания "Прозорро" в 2016 году подрядчик получил заказов по крайней мере на 1,14 млрд грн. В частности 56,82 млн грн – на ремонт общежития консерватории в январе 2021 года.

Как сообщалось, 29 июня президент Владимир Зеленский подписал закон, которым разрешается закупка в обход тендеров работ по сооружению Большой кольцевой дороги вокруг Киева, а также по строительству инфраструктурных объектов на 5,3 млрд грн под видом подготовки к празднованию 30-й годовщины Независимости.

Кабинет министров уже внес в План мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины Независимости Украины расходы на реализацию инфраструктурных проектов на сумму около 5,3 млрд грн, что позволит провести эти закупки без открытых тендеров. При этом сумма расходов непосредственно на торжества прогнозируется на уровне 100 млн грн из общей сметы Плана мероприятий.