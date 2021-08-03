Зеленский подписал закон о пропуске лиц с инвалидностью на границе без очереди

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью" №1664-ІХ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ призван усилить социальную защиту людей с инвалидностью.

В частности, согласно закону, такие люди и сопровождающие их лица имеют право на первоочередное обслуживание в любых кассах, а также на всех предприятиях, в учреждениях и организациях, предоставляющих услуги населению.

Также люди с инвалидностью, которые направляются на лечение и имеют соответствующие документы, лица с инвалидностью первой группы и сопровождающие их лица имеют право на приоритетное прохождение пунктов пропуска через государственную границу Украины и контрольных пунктов въезда/выезда на временно оккупированные территории (не чаще одного раза в неделю в одну сторону).

Кроме того, взрослые и дети с инвалидностью смогут получить реабилитационную помощь за счет административно-хозяйственных санкций и пени, поступивших в государственный бюджет и используемых Фондом социальной защиты инвалидов.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный законопроект №4113 в целом 15 июля.