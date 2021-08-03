Спрос на облигации внутреннего займа на аукционах Минфина упал до 1,9 миллиарда

Министерство финансов на состоявшемся 3 августа аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сократило объем привлеченных средств до 1,89 млрд грн, сохранив ставки доходности.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие из предложенных годичные ОВГЗ были размещены на 1,55 млрд грн под 11,15% годовых.

Облигации сроком обращения полтора года были проданы на 42,91 млн грн под неизменные 11,3% годовых.

От размещения двухлетних ОВГЗ поступило 125,87 млн грн под 12,09% годовых.

Трехлетние ОВГЗ были размещены на 151,46 млн грн под неизменные 12,3%, а пятилетние облигации – на 17,2 млн грн под 12,59% годовых.

Как сообщалось, на состоявшемся на минувшей неделе аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Министерство финансов сократило объем привлеченных средств до 3,13 млрд грн, повысив ставки доходности по годичным ценным бумагам до 11,15% годовых.