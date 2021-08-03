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Новини
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Компании Коломойского спустя шесть лет вернули "Укрнафте" 30% долга за нефть на 7,6 миллиарда

Компании Коломойского спустя шесть лет вернули

ПАО "Укрнафта" получило уже более 2,3 млрд грн из реструктурированной дебиторской задолженности на общую сумму более 7 млрд грн.

Об этом глава правления компании Олег Гез сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Мы за полтора года уже получили более 2,3 млрд грн. Все платежи идут в соответствии с запланированным графиком. Мы начали получать и проценты с момента заключения мировых соглашений, что немаловажно. И в течение нескольких лет рассчитываем, что вся сумма будет полностью погашена", – заверил глава компании.

По словам Геза, принимая решения о заключении договоров реструктуризации сформированных еще в 2015 году долгов перед "Укрнафтой" за поставленную нефть он руководствовался тем, что у многих компаний-должников не было каких-либо существенных активов.

"Что касается выгоды от реструктуризации для "Укрнафты", то для меня здесь был очень простой выбор. Либо попытаться получить что-то, либо ничего. Если у компании нет каких-то существенных активов, на которые можно претендовать, то гораздо целесообразнее и эффективнее попытаться взыскать долги путем реструктуризации", – сказал Гез.

Как сообщалось, под руководством Олега Геза в апреле 2020 года "Укрнафта" завершила подписание ряда мировых соглашений с компаниями окружения Коломойского, которым она в 2015 году безоплатно передала около 1 млн тонн нефти на сумму около 7,6 млрд грн.

После этого, в конце мая 2020 года набсовет "Укрнафты" решил прекратить конкурс на главу правления, назначив на эту должность Геза, который руководил компанией в должности и.о. главы с мая 2019 года. Инициаторами такого решения стали представители Игоря Коломойского и партнеров, их поддержали назначенные "Нафтогазом" члены набсовета и непосредственно директор по юридическим вопросам НАК Ярослав Теклюк.

Еще в конце 2015 года НАБУ начало расследовать вывод из "Укрнафты" 7,6 млрд грн путем безоплатной передачи нефти на аукционах. Кроме того, в тот же период "Укрнафта" выплатила 6,6 млрд грн предоплаты за будущие поставки нефтепродуктов ряду компаний, которые, по данным СМИ, также связаны с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Эти сделки в итоге привели к возникновению налогового долга "Укрнафты" перед госбюджетом, который к 2020 году с учетом процентов и пени достиг 30 млрд грн, но в итоге был погашен путем одобренной президентом Зеленским схемы с участием госбюджета. При этом олигарх, как акционер компании, не брал участия в урегулировании проблем "Укрнафты".

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
борг (1868) Коломойський Ігор (1772) нафта (4777) Укрнафта (855)


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Топ коментарі
+6
сам себе вернул.. ага.. поверили..
что б ты здох, гнида Каломойская!
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03.08.2021 21:56
+6
Компании Коломойского спустя шесть лет вернули "Укрнафте" 30% долга за нефть на 7,6 миллиарда - Цензор.НЕТ 2044
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03.08.2021 23:05
+4
Компании Коломойского спустя шесть лет вернули "Укрнафте" 30% долга за нефть на 7,6 миллиарда - Цензор.НЕТ 6251
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03.08.2021 23:04
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А как же план по жизни Коломойского - только лохи долги возвращают?! Видно США сильно его поприжало.
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03.08.2021 21:33 Відповісти
Он и не возвращает. Ему списали именно за счет бюджета.

Компании Коломойского спустя шесть лет вернули "Укрнафте" 30% долга за нефть на 7,6 миллиарда - Цензор.НЕТ 6355
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03.08.2021 23:03 Відповісти
бєню притиснули з різних оків видно добре.Обриси в"язниці все чіткіші...А там...
Компании Коломойского спустя шесть лет вернули "Укрнафте" 30% долга за нефть на 7,6 миллиарда - Цензор.НЕТ 6120
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03.08.2021 21:50 Відповісти
сам себе вернул.. ага.. поверили..
что б ты здох, гнида Каломойская!
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03.08.2021 21:56 Відповісти
Компании Коломойского спустя шесть лет вернули "Укрнафте" 30% долга за нефть на 7,6 миллиарда - Цензор.НЕТ 500
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03.08.2021 23:03 Відповісти
Компании Коломойского спустя шесть лет вернули "Укрнафте" 30% долга за нефть на 7,6 миллиарда - Цензор.НЕТ 6251
показати весь коментар
03.08.2021 23:04 Відповісти
Компании Коломойского спустя шесть лет вернули "Укрнафте" 30% долга за нефть на 7,6 миллиарда - Цензор.НЕТ 2044
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03.08.2021 23:05 Відповісти
Если ты любишь зеленое дерьмо -- это только твои проблемы и не меряй всех по себе. И если зебил не видит реальных официальных новостей и считает их дерьмом -- то тебе пора к психиатру. Лечись, Шариков.
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04.08.2021 21:12 Відповісти
Потому что это организованная преступность!
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03.08.2021 23:31 Відповісти
Украине нужно создать спецслужбу по борьбе с организованной преступностью!!!
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03.08.2021 23:31 Відповісти
Ще спише ще не кінець)))
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04.08.2021 04:11 Відповісти
Товарищи берут деньги при курсе 8 за доллар итого 900млн долларов а возвращают нет не 30% ,а возвращают 90млн$ и это уже тридцать? Нет это десять,а учитывая инфляцию и проценты,под которые ГОС предприятия занимают деньги то это проценты на долг и только за два года,а есть еще эдак лет пятнадцать. Так в Украине ведут"бизнес". У нас УКРАЛИ,чинуши( все кто "не видит" этого долга по своим обязанностям )за "занос" провели "нужные" решения и о чудо "таварищ" соизволил кинуть крохи от переполненного стола тем кто стол накрыл. Ну **** и страна,с этими писаками. Кто вернул? Какие 30%? Вы где учились анализировать и собирать информацию? Или вы оттуда,от рати,подбирающие брызги с корыта этих кнуров,грабящих Украину?
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04.08.2021 06:48 Відповісти

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