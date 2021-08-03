Цены на рынке электроэнергии в первом полугодии выросли на 8-11%, – "Оператор рынка"

Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины (без "Бурштынского острова") в январе-июне 2021 года выросла на 8,34% – до 1409,82 грн за МВт-ч против 1301,24 грн/МВт-ч за аналогичный период 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные отчета госпредприятия "Оператор рынка" о работе РСВ и ВСР ("внутрисуточный рынок") за первое полугодие, передает Интерфакс-Украина.

Согласно документу, индекс цены базовой нагрузки (BASE) на РСВ в ОЭС Украины за тот же период увеличился на 7,28% по сравнению с январем-июнем 2020 года – до 1331,93 грн за МВт-ч.

В "Бурштынском острове" средневзвешенная цена электроэнергии за первое полугодие на РСВ выросла на 1,96% – до 1664,39 грн за МВт-ч, а BASE – на 10,02%, до 1623,03 грн за МВт-ч.

Согласно отчету "Оператора рынка", общий объем торгов электроэнергией на РСВ в январе-июне 2021 года в Украине составил 16,26 млн МВт-ч, снизившись на 24,47% по сравнению с первым полугодием 2020 года. "Оператор рынка" поясняет такую тенденцию все более активным выходом государственных компаний на рынок двусторонних договоров.

В то же время на "внутрисуточном рынке" (ВСР) общий объем торгов электроэнергии в первом полугодии увеличился на 61,6% – до 3,63 млн МВт-ч.

При этом средневзвешенная цена купли-продажи электрической энергии на ВСР за этот период составила 1 360,62 грн за МВт-ч (в ОЭС Украины – 1 359,11 грн, в БУОС – 1 678,59 грн за МВт-ч), по сравнению с первым полугодием 2020 года цена на электроэнергию на ВСР выросла на 11,23%.

"Объемы торгов на площадке "Оператора рынка" в первом полугодии этого года составили 26,73% от общего потребления электроэнергии всеми категориям украинских потребителей", – отмечается в отчете ГП "Оператор рынка".