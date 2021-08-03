Рынок новых коммерческих автомобилей в июле показал лучший результат с 2013 года

В июле 2021 года на украинском рынке было реализовано и зарегистрировано 1,7 тыс. новых коммерческих автомобилей. Это лучший июльский результат в этом сегменте автомобильного рынка начиная с 2013 года.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

По сравнению с прошлым годом количество регистраций грузовых и спецавтомобилей в июле выросло почти в полтора раза.

Относительно июня текущего года спрос на новые коммерческие авто увеличился на 18%.

Чаще всего в отчетном месяце регистрировались автомобили марки Renault, продажи которых в годовом исчислении выросли в 3,3 раза, до 417 штук.

Второй по популярности была также французская марка Peugeot, которая закончила июль с результатом 224 зарегистрированных авто (+37% к июлю 2020 года).

Третий результат у Fiat - 150 машин. Это на 45% меньше, чем в прошлом году.

На четвертой позиции рейтинга еще одна французская марка - Citroen, которая за месяц реализовала на украинском рынке 122 автомобиля (+110%).

Также в пятерку лидеров попал Volkswagen - 110 новых коммерческих авто этой марки пополнили украинский автопарк, почти в три раза больше, чем годом ранее. Т

Всего за семь месяцев с начала года в Украине было зарегистрировано 8,3 тыс. новых коммерческих авто. Это на 58% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.