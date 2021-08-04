Япония сняла ограничения на экспорт мяса птицы и яиц из Украины

Япония со 2 августа сняла запрет на экспорт мяса птицы и яиц из Украины, которое вводилось в декабре 2020 года в связи с распространением в Украине патогенного гриппа птицы.

Как сообщают в Госпродпотребслужбе, соответствующее решение Министерство сельского хозяйства, лесничества и рыболовства Японии приняло по результатам раундов переговоров с украинскими дипломатами и представителями ведомства.

Отмечается, что украинская сторона детально проинформировала японских партнеров о мерах по борьбе с очагами заболевания гриппом птицы.

"Госпродпотребслужба совместно с МИД провела очень большую работу по снятию ограничений и возобновлению экспорта украинской продукции птицеводства. Ранее ограничения были отменены Иорданией, Сингапуром, Кыргызстаном и другими странами", – прокомментировала глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Также в ведомстве уточнили, что Украина восстановила статус страны, свободной от высокопатагенного гриппа птицы, согласно Кодексу здоровья наземных животных Международного эпизоотического бюро.