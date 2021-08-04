Расходы Фонда занятости за три года увеличились в 2,2 раза, – Счетная палата

Расходы Фонда занятости в течение последних трех лет увеличились в 2,2 раза – с 11 млрд грн в 2018 году до более 23 млрд грн в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба Счетной палаты, пандемия COVID-19 ухудшила ситуацию на рынке труда.

Об этом свидетельствуют результаты анализа системы общеобязательного государственного пенсионного и социального страхования и социальной защиты населения.

Так, в 2020 году на 4% (до 16 млн человек) уменьшилось количество занятого населения и на 12,5% (до 1,7 млн человек) увеличилось количество безработного населения.

В то же время уровень трудоустройства снизился почти до 31%. В то же время в 1,4 раза увеличилось количество безработных – до 1,1 млн человек, – которые получали помощь по безработице.

Снижение уровня занятости вместе с недопоступлением средств от ЕСВ привело к дефициту финансовых ресурсов в ранее бездефицитный бюджет Фонда занятости.

Отмечается, что его финансовую стабильность удалось обеспечить благодаря выделению более 5 млрд грн финансовой помощи из фонда борьбы с COVID-19, что позволило выплатить пособие по безработице более 350 тыс. человек.

В общем расходы Фонда занятости из государственного бюджета в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличились в 7,8 тыс. раз - с 1,1 млн грн до 8,6 млрд грн. При этом объем расходов Фонда за счет собственных поступлений увеличился лишь на 10% – с 13 млрд грн в 2019 году до более 14,6 млрд грн в 2020 году.

"Вместе с тем, из-за непредсказуемости ситуации, недостаток опыта своевременного и эффективного реагирования на вызовы, связанные с распространением COVID-19 и введением карантинных мероприятий, планирование и использование средств Фонда происходило с просчетами. Как следствие, не использовано 1,7 млрд грн, из которых почти 1,5 млрд грн –средства государственного бюджета", – говорится в сообщении.

Отмечается, что более двух третей общего объема расходов Фонда составляют расходы на материальное обеспечение на случай безработицы. В 2020 году по сравнению с 2019 годом они выросли в 1,7 раза – до 16 млрд грн. Это позволило, в частности, обеспечить пособием по безработице 829 тыс. человек в 2019 году и более 1,1 млн человек в 2020 году.

Также за счет финансовой помощи Фондом занятости осуществлялись расходы на выплату помощи по частичной безработице на период карантина (2,8 млрд грн) и оказание единовременной материальной помощи предпринимателям на период карантинных ограничений (почти 650 млн грн).

Согласно анализу, в 2020 году среднемесячное количество получателей помощи по безработице увеличилось почти в 1,5 раза – с 252 тыс. человек в 2019 году до 369 тыс. человек в 2020 году.

Средний размер этой помощи в 2020 году составлял 3,6 тыс. грн, что 1,5 раза и 1,2 раза больше чем в 2018 и 2019 годах соответственно.