"Метинвест" Ахметова подписал договор о покупке Днепровского меткомбината за 9,2 миллиарда

Группа "Метинвест" через ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ), приобрела целостный имущественный комплекс (ЦИК) ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК) за 9,17 млрд грн.

Согласно данным в системе в "ProZorro.Продажи", соответствующие акты покупки имущества на аукционе, на котором "Метинвест" был единственным участником, подписаны 2 августа.

Перед этим, 30 июля, ДКХЗ перечислило остаток суммы за покупку имущества в размере 8,51 млрд грн. Еще 656,14 млн грн были перечислены 27 июля.

Как сообщало агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник, "Метинвест" приобретает только целостный имущественный комплекс ДМК, то есть – производственную площадку, но не юридическое лицо (компанию). Поэтому группа не будет отвечать по долгам ДМК как юрлица. Более того, "Метинвест" сам является кредитором ПАО "ДМК" и рассчитывает получить часть уплаченных за имущество комбината средств в качестве погашения задолженности в рамках процедуры банкротства предприятия.

Как сообщалось, по итогам аукциона 26 июля "Метинвест" через ДКХЗ предложил выкупить имущественный комплекс ДМК за 9,17 млрд грн (около $340 млн). Аукцион состоялся в рамках дела о банкротстве ДМК, "Метинвест" был его единственным участником.

Приобретение также включает право пользования землей и право работать по лицензиям и разрешениям, выданным ДМК. Около 9 тысяч сотрудников ДМК будут переведены на работу на ДКХЗ.

Как сообщалось, 20 мая Антимонопольный комитет разрешил нидерландской Metinvest B.V. опосредованно приобрести в собственность активы в виде целостного имущественного комплекса ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК) с рядом условий.

Впоследствии оказалось, что входящий в "Метинвест" ДКХЗ еще в 2018 году выкупил три доменные печи Днепровского меткомбината, а также трансформаторную подстанцию.

Напомним, в октябре 2020 года Хозяйственный суд Днепропетровской области в рамках дела о банкротстве ДМК ввел процедуру санации, управляющим санацией назначен Алексей Сокол. До этого ДМК с 2017 года возглавлял топ-менеджер из "Метинвеста" Александр Подкорытов.

Кредиторы заявили о требованиях к ДМК на сумму около 130 млрд грн, в том числе требования ООО "Оптимал Трейд" – на 20,9 млрд грн, ООО "Метинвест Холдинг" – 20,7 млрд грн.

В мае 2017 года совладелец ИСД Сергей Тарута заявлял, что процедура банкротства "Днепровского металлургического комбината" неизбежна из-за агрессивных кредиторов. При этом Тарута отметил, что "Метинвест", в управлении которого находится предприятие, не будет препятствовать работе комбината.

В конце того же года нидерландская Metinvest B.V., материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", начала перепродажу части металлопродукции Днепровского металлургического комбината (ДМК), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), получаемого в счет погашения задолженности предприятия за железорудное сырье.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

ДМК был одним из крупнейших производителей стали в Украине с металлургическим производством полного цикла. Производственные мощности ЦИК ДМК включали 3,9 млн тонн стали в год.