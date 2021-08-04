Кабмин принял постановление для выпуска облигаций на 20 миллиардов для расширения ипотеки

Кабинет министров утвердил условия обеспечения граждан жильем на условиях лизинга и ипотеки за счет облигаций на сумму 20 млрд грн, выпущенных для докапитализации ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина в среду, 4 августа, с доработкой на протяжении одного дня.

Как пояснил министр финансов Сергей Марченко, представляя проект решения, постановление позволит Минфину выпустить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для докапитализации "Укрфинжилья".

"Проектом акта предложено утвердить вышеуказанные условия, а именно определить перечень лиц, которые смогут претендовать на обеспечение жильем, установить критерии, которые дают право гражданам на получение жилья, условия получения жилья", – сказал Марченко.

Согласно проекту постановления, для получения жилья на условиях финансового лизинга или ипотечного кредитования заявитель должен быть на учете в органе обеспечения жильем, а также соответствовать трем критериям:

размер среднемесячного совокупного дохода семьи за последние полгода не должен превышать 10-кратный размер среднемесячной зарплаты в регионе, где расположено жилье;

заемщик должен быть не старше 70 лет;

заявитель и члены его семьи не имеют и не имели в последние пять лет в собственности жилую недвижимость (нуждаются в улучшении жилищных условий, то есть площадь жилья семьи менее 50 кв. м на одинокого гражданина или семьи из двоих или 20 кв. м на каждого следующего члена семьи).

При этом договор финансового лизинга должен заключаться на срок не менее года и не более 20 лет, а жилье, передаваемое на условиях финлизинга, не должно находиться в эксплуатации дольше 20 лет.

Согласно проекту постановления, стоимость 1 кв. м общей площади передаваемой в лизинг или на условиях ипотеки через "Укрфинжилье" недвижимости не должна превышать опосредованную стоимость сооружения жилья, определенную Минрегионом, но для Киева, Днепра, Одессы и Харькова она увеличивается в 1,75 раза, для областных центров и населенных пунктов в близлежащих к указанным городам районах – в 1,5 раза.

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Как сообщалось, в апреле Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственном бюджете на 2021 год", предоставив Кабмину право разместить облигации внутреннего займа на 20 млрд грн с целью внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем.

Согласно пояснительной записке, реализация закона позволит в краткосрочном периоде предоставить около 8 тыс. ипотечных кредитов для приобретения жилья и приобрести 12 тыс. квартир для последующей передачи их в финансовый лизинг.

При этом по расчетам Министерства внутренних дел, для продолжения непрерывности реализации государственной программы обеспечения полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты жильем на условиях финансового лизинга необходимо привлечь в 2021 и 2022 годах денежных средств на общую сумму 10 млрд грн.

Кроме того, при расчетах потребности в дополнительной капитализации АО "Укрфинжитло" также необходимо учесть финансовые показатели деятельности Государственного ипотечного учреждения, убыток которого по итогам работы в 2020 году составил 4,65 млрд грн.