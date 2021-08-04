Кабмин разрешил перечислить 100% предоплаты за строительство мостов через Днепр и Днестр

Кабинет министров разрешил предоплату в размере 100% при строительстве мостов черед Днепр и Днестр.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 4 августа.

Документом вносятся изменения в постановление №641 от 22 июля 2020 года, которое регламентирует вопрос предоплаты товаров, работ и услуг за бюджетные средства на время действия карантинных ограничений.

Согласно проекту постановления, разрешается предоплата в размере 100% годового финансирования за закупку товаров работ и услуг для строительства автотранспортной магистрали через реку Днепр в Запорожье, обхода города Кременчуг с мостовым переходом черед Днепр и строительства приграничного мостового перехода через реку Днестр на украинско-молдавской государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь – Косеуць.

Как отмечается в пояснительной записке, на строительство моста в Запорожье на 2021 год запланировано финансирование в объеме 1,5 млрд грн, на строительство моста в Кременчуге – 100 млн грн, а на строительство моста через Днестр – 0,1 млн грн. Ранее уже было разрешено направить на предоплату 30% из указанных средств.

Как пояснил, представляя проект постановления, министр инфраструктуры Александр Кубраков, речь идет о финансировании "флагманских проектов "Большого строительства", каждый из этих мостов имеет длину свыше 500 метров, индивидуальные конструкции прогоновых строений и опор.

"Постановление позволит платить аванс на материалы для строительства этих мостов. Срок изготовления металлических конструкций составляет от 6 до 9 месяцев и согласно мировой практике, заводы-производители не отпускают такую продукцию без предоплаты", – сказал Кубраков.

При этом он отметил, что за исключением вант, вся продукция для строительства мостов изготовляется в Украине.

Как сообщалось, победителем тендера на строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр на украинско-молдавской государственной границе стало ООО "СУНП "Автострада". Компания победила в тендере, предложив выполнить работы за 3,39 млрд грн, что всего на 73,6 млн или на 2% меньше ожидаемой стоимости (3,46 млрд грн).

Ранее турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi стала победителем тендера на строительство моста в Запорожье с предложением 11,92 млрд грн.

Договор на строительство нового моста в Кременчуге стоимостью за 11,25 млрд грн подписан с турецкой компанией Dogus Insaat Ve Ticaret.