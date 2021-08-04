Rolls-Royce нашла нового покупателя на свой завод в Норвегии вместо россиян

Корпорация Rolls-Royce подписала соглашение о продаже норвежского производителя дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines британскому инжиниринговому концерну Langley Holdings за 63 млн евро.

Rolls-Royce также получит 40 млн евро, которые находятся на балансе Bergen Engines, сообщается в пресс-релизе компании.

Сделку планируется закрыть до конца 2021 года, ее участники уже уведомили о достигнутых договоренностях правительство Норвегии.

У Bergen Engines 900 сотрудников, в том числе 650 на главной производственной площадке в Хордвикнесете. Выручка компании в 2020 году составила около 200 млн евро.

Как сообщалось, в марте власти Норвегии заблокировали сделку по продаже Вergen Engines структуре российского "Трансмашхолдинга" TMH International.

Министр юстиции Норвегии Моника Муланд ранее назвала причиной запрета сделки основания в сфере безопасности. Минюст Норвегии пришел к выводу, что технологии, которыми обладает Bergen Engines, и производимые компанией двигатели имели бы большое военно-стратегическое значение для России и укрепили бы ее военный потенциал, что "явно противоречило бы интересам норвежской и союзной политики безопасности".

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О том, что Rolls-Royce и "Трансмашхолдинг" бизнесменов Искандера Махмудова и Андрея Бокарева договорились о продаже российской компании за 150 млн евро расположенного в Бергене завода дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines, было объявлено в начале февраля 2021 года.

В феврале 2021 года ТМХ объяснял намерение приобрести Bergen Engines стремлением "расширить присутствие холдинга на мировом рынке дизелей, прежде всего – газовых двигателей, предназначенных для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населенных пунктов или крупных предприятий".