Нацбанк начал публикацию информации по новым категориям данных
Национальный банк Украины начал публикацию информации по новым категориям данных финансового и внешнего секторов экономики, предусмотренными расширенным стандартом распространения данных ССРД Плюс ("Специальный стандарт распространения данных").
Об этом говорится в сообщении НБУ.
В частности, новые категории данных включают:
- обзор других финансовых корпораций,
- индикаторы финансовой устойчивости (перечень согласно ССРД Плюс),
- долговые ценные бумаги,
- участие в Скоординированном обследовании портфельных инвестиций,
- участие в скоординированном обследовании прямых инвестиций,
- участие в обследовании валютной структуры международных резервов.
Информация размещена на странице "Специальный стандарт распространения данных. Категории данных в соответствии с ССРД Плюс (проект)" раздела "Статистика" официального интернет-представительства Национального банка.
Джерело: НБУ
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