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Нацбанк начал публикацию информации по новым категориям данных

Нацбанк начал публикацию информации по новым категориям данных

Национальный банк Украины начал публикацию информации по новым категориям данных финансового и внешнего секторов экономики, предусмотренными расширенным стандартом распространения данных ССРД Плюс ("Специальный стандарт распространения данных").

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В частности, новые категории данных включают:

  • обзор других финансовых корпораций,
  • индикаторы финансовой устойчивости (перечень согласно ССРД Плюс),
  • долговые ценные бумаги,
  • участие в Скоординированном обследовании портфельных инвестиций,
  • участие в скоординированном обследовании прямых инвестиций,
  • участие в обследовании валютной структуры международных резервов.

Информация размещена на странице "Специальный стандарт распространения данных. Категории данных в соответствии с ССРД Плюс (проект)" раздела "Статистика" официального интернет-представительства Национального банка.

Автор: 

Джерело:  НБУ
інформація (104) НБУ (9266)


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