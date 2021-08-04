Нацбанк начал публикацию информации по новым категориям данных

Национальный банк Украины начал публикацию информации по новым категориям данных финансового и внешнего секторов экономики, предусмотренными расширенным стандартом распространения данных ССРД Плюс ("Специальный стандарт распространения данных").

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В частности, новые категории данных включают:

обзор других финансовых корпораций,

индикаторы финансовой устойчивости (перечень согласно ССРД Плюс),

долговые ценные бумаги,

участие в Скоординированном обследовании портфельных инвестиций,

участие в скоординированном обследовании прямых инвестиций,

участие в обследовании валютной структуры международных резервов.

Информация размещена на странице "Специальный стандарт распространения данных. Категории данных в соответствии с ССРД Плюс (проект)" раздела "Статистика" официального интернет-представительства Национального банка.