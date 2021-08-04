Площадь персиковых садов в Украине сократилась за пять лет на 21%, – УКАБ

С 2016 по 2020 год общая площадь земельных участков, на которых в Украине выращиваются персики, сократилась на 21% – до 2,7 тыс. га, что приводит к росту импорта этих фруктов.

Об этом сообщает пресс-служба объединения "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

По данным ассоциации, в 2020 году объемы выращивания персиков сократились на 29% по сравнению с 2019 годом – до 17,1 тыс. тонн, 81% их производства приходится на Одесскую, Херсонскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.

При этом около половины данных фруктов выращиваются фермерскими и промышленными хозяйствами, и именно для них характерно сокращение насаждений персиков и объемов их производства.

"На юге Украины с каждым годом все более засушливый климат, и становится все сложнее выращивать персики без использования дополнительного орошения. Для установления оросительных систем необходимы дополнительные капиталовложения, а в сочетании со значительной ценовой конкуренцией со стороны импортных поставок персика это становится нецелесообразным", – пояснила аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Так, в 2020 году Украина импортировала 48,3 тыс. тонн персиков – в 2,8 раза больше, чем произвела. Основными странами-поставщиками данного фрукта в 2020 году стали Греция (65% импортируемого объема), Турция (16%) и Испания (10%).