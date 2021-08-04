Комбинат "Украина" заплатит Socar еще 280 миллионов за материалы для бланков документов

Госпредприятие "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" 27 июля заключило три соглашения с ООО "Торговый дом "Сокар Украина" на поставку расходных материалов общей стоимостью 282,62 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договоров, до конца 2022 года поставят 2 млн штук защитных элементов горячего тиснения для изготовления защищенной продукции по 3,7 грн за штуку и 120 тысяч листов расходных материалов для изготовления бланков документов: 60 тыс. – по 2 380 грн и 60 тыс. – по 2207 грн за единицу. Другие детали, в том числе относительно производителя, в отчетах о заключении договоров не обнародованы.

Киевский "ТД "Сокар Украина" через ООО "Сокар Энерджи Украина" принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (Socar). Эта фирма занимается поставками топлива, но с июня 2021 года стала получать подряды комбината "Украина" на поставки расходников. С тех пор он заключил с ней договоров на сумму 466,19 млн грн.

Как сообщалось, в апреле Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" Сергея Куроша. До последнего времени он работал советником директора комбината по представительству в суде и защите интеллектуальной собственности.

Напомним, с мая 2017 года полиграфкомбинат "Украина" возглавлял Юрий Онищенко, который был назначен на должность по итогам конкурса и сменил на ней Максима Степанова, назначенного в то время президентом Петром Порошенко главой Одесской областной госадминистрации.