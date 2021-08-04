Суд отпустил причастную к схеме захвата госземель чиновницу Госгеокадастра под личное обязательство

Следственный судья Печерского райсуда Киева применил к бывшей начальнице Главного управления Госгеокадастра в Киевской области, подозреваемой в содействии созданию схемы присвоения государственных земель, меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом свидетельствует постановление суда от 22 июля, пишут Наші гроші.

Личное обязательство является наиболее мягкой мерой пресечения. При этом следователь в своем ходатайстве просил применить к подозреваемой домашний арест.

Согласно материалам дела, 14 июля этого года бывшей чиновнице Госгеокадастра было сообщено о подозрении в содействии выведению в частную собственность земель ГП "Научно-производственный агрокомбинат "Пуща-Водица" на территории Киево-Святошинского района Киевской области общей площадью 273 га. Стоимость этой земли сейчас оценивается в 1,21 млрд грн.

По данным следствия, группа лиц создала искусственный спор, обусловленный якобы наложением двух участков в пределах сел Петропавловская Борщаговка и Софиевская Борщаговка на участки "Пуще-Водице". Это наложение подтвердили письма ГУ Госгеокадастра Киевщины, хотя это не соответствовало действительности. В результате в апреле 2019 года члены группы получили решение админсуда, которым были отменены госакты агрокомбината на право постоянного пользования двумя участками.

Впрочем, еще до того, как это решение вступило в законную силу, что произошло только в феврале 2020 года, начальница ГУ Госгеокадастра Киевской области в июне 2019 года выдала более 100 приказов о предоставлении разрешения на разработку проектов землеустройства по отводу в частную собственность участков для ведения личного крестьянского хозяйства в массиве земель, принадлежавших государственному комбинату.

А в июле-августе 2019 года – выдала приказы о передаче этих участков бесплатно в частную собственность физическим лицам, которые сразу же перепродали их. Стоит добавить, что 19 человек из тех, кто получил бесплатно участки, не имели права на это, поскольку ранее уже получали бесплатно в собственность землю от государства.

В итоге, из государственной в частную собственность безосновательно выбыли земельные участки общей площадью 273,43 га.

Экс-начальнице ГУ Госгеокадастра Киевщины объявлено подозрение по ч. 2 ст. 367 УК Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Подозрение выдвинуто в рамках уголовного производства от 26 июля 2019 года, которое расследует Государственное бюро расследований под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора.

Экс-начальница ГУ Госгеокадастра в Киевской области была назначена на должность в июне 2017 года, и освобождена премьером Алексеем Гончаруком в октябре 2019 года. По данным Единого госреестра деклараций, указанную должность занимала Людмила Приходько, которая, по данным реестра, по состоянию на 2020 год работала начальником управления Центр предоставления административных услуг Борщаговской сельсовета.

Как сообщалось, следователи Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области с 2019 года расследуют вывод еще 323 га земель госпредприятия "Пуща-Водица", которые были выведены из управления госпредприятия и выделены якобы участникам АТО, после чего перепроданы частным лицам. Документы о выделении земли подставным лицам также подписывала глава ГУ Госгеокадастра в Киевской области Людмила Приходько.