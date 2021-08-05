"Донбассэнерго" нардепа Ефимова отсудило у "Укрзализныци" 70 миллионов долгов ее донецкого филиала

Северный апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить жалобу АО "Укрзализныця" и оставил без изменений решение Хозсуда г. Киева, согласно которому компания должна уплатить "Донбассэнерго" 70,3 млн грн.

Об этом сообщает Finbalance.

Речь идет о задолженности госпредприятия "Донецкая железная дорога", правопреемником которой является "Укрзализныця", которая сформировалась в период с мая 2015 года по апрель 2016 года.

Как отмечалось, "в течение указанного периода ответчик в лице ГП "Донецкая железная дорога" осуществлял хозяйственную деятельность на временно неконтролируемой территории Украины и получал электроэнергию, произведенную на этой территории, в том числе Старобешевской ТЭС, однако, стоимость последней не оплатил, в связи с чем у ответчика возникла задолженность".

В свою очередь "Укрзализныця" возражает, называя факт поставки электроэнергии в указанный период недоказанным, а заявленный объем потребленной электрической энергии –неподтвержденным.

Но суд пришел к выводу, что "утверждения ответчика о недоказанности факта поставки электроэнергии в сети ГП "Донецкая железная дорога" и необоснованность расчета задолженности, совершенного истцом, являются безосновательными".

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,86% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. В настоящее время контроль над компанией принадлежит нардепу Максиму Ефимову (группа "Доверие").

Ранее 61% акций "Донбассэнерго" контролировали Александр Янукович (сын Виктора Януковича) и экс-нардеп от "Партии регионов" Игорь Гуменюк.