Правоохранители разоблачили преступную группировку на хищении нефти из нефтепродуктопроводов "Укртранснафты"

Под руководством Офиса генерального прокурора задержали и сообщили о подозрении 13 участникам преступной организации по фактам повреждения объекта магистрального нефтепродуктопровода и кражи нефтепродуктов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, участники группировки систематически крали нефтепродукты, транспортирующиеся магистральным нефтепродуктопроводом "Лисичанск-Кременчуг" в особо крупных размерах.

В ходе расследования было проведено около 120 негласных следственных действий.

"правоохранители получили данные о 16 участниках организации, которые в составе трьех отдельных организованных групп под общим руководством жителя Днепра, путем несанкционированного подсоединения к магистральным нефтепродуктопроводам АО "Укртранснафта" НАК "Нафтогаз Украины" на территории Полтавской области совершали хищение углеводородного сырья", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сырье перевозилось в крупногабаритных автомобилях для хранения на базы в Днепропетровской области по подделанным документам.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.