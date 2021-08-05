Правоохранители разоблачили преступную группировку на хищении нефти из нефтепродуктопроводов "Укртранснафты"
Под руководством Офиса генерального прокурора задержали и сообщили о подозрении 13 участникам преступной организации по фактам повреждения объекта магистрального нефтепродуктопровода и кражи нефтепродуктов.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, участники группировки систематически крали нефтепродукты, транспортирующиеся магистральным нефтепродуктопроводом "Лисичанск-Кременчуг" в особо крупных размерах.
В ходе расследования было проведено около 120 негласных следственных действий.
"правоохранители получили данные о 16 участниках организации, которые в составе трьех отдельных организованных групп под общим руководством жителя Днепра, путем несанкционированного подсоединения к магистральным нефтепродуктопроводам АО "Укртранснафта" НАК "Нафтогаз Украины" на территории Полтавской области совершали хищение углеводородного сырья", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сырье перевозилось в крупногабаритных автомобилях для хранения на базы в Днепропетровской области по подделанным документам.
На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.
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