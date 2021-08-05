Кабмин планирует продлить специальные обязанности на рынке электроэнергии до мая 2022 года, – СМИ

Кабинет министров Украины намерен продлить действие положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка, которое было утверждено постановлением правительства №483 от 5 июня 2019 года.

Как следует из соответствующего проекта постановления правительства, действие положения о ПСО может быть продлено до 30 апреля 2022 года. Это может означать соответствующее продление практики субсидирования тех или иных категорий бытовых потребителей в тех или иных объемах на аналогичный период, передает Интерфакс-Украина.

Документ предписывает поставщикам универсальных услуг, ГП "Гарантированный покупатель", ГП "НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго" и операторам системы распределения (ОСР) до 15 августа заключить договора о предоставлении услуг ПСО по обеспечению доступности электрической энергии для бытовых потребителей поставщиком универсальных услуг и "ГарПоком".

Поставщики универсальных услуг, "ГарПок", "Энергоатом", "Укргидроэнерго", ОСР, а также оператор системы передачи (ОСП) должны до 30 августа также обеспечить куплю-продажу на электронных аукционах электроэнергии, необходимой для выполнения в сентябре 2021 года ПСО перед населением.

Кроме того, проект постановления обязывает "Укргидроэнерго" до 27 августа проавансировать "ГарПоку" "услугу по обеспечению доступности электрической энергии для бытовых потребителей в сумме 2 млрд грн".

Предполагается сохранение действующего механизма ПСО как минимум до ноября 2021 года. В частности, правительство обяжет "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" продавать "ГарПоку" э/э для нужд населения в сентябре-октябре по ранее утвержденным заниженным ценам соответственно 150 грн/МВт-ч и 10 грн/МВт-ч.

"Гарантированный покупатель", в свою очередь, обязан осуществить продажу дополнительных объемов электроэнергии поставщикам универсальных услуг, согласно действующим до принятия постановления договорам, на сентябрь и октябрь 2021 года.

Как сообщалось, Кабмин сохранил фиксированную цену электроэнергии для населения в размере 1,68 грн/кВт-ч еще на месяц – до 1 сентября 2021 года.