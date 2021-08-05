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Минфин снизил прогноз выплат по госдолгу за этот год на 1,2 миллиарда

Минфин снизил прогноз выплат по госдолгу за этот год на 1,2 миллиарда

Министерство финансов Украины понизило за минувший месяц прогноз выплат по государственному долгу в 2021 году на 1,2 млрд грн – до 601,3 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные министерства по состоянию на начало августа, передает Интерфакс-Украина.

Согласно им, прогноз выплат в 2022 году увеличен за месяц почти на 14,5 млрд грн - до 420,77 млрд грн.

При этом прогноз выплат в июле-сентябре-2021 снижен на 1,74 млрд грн - до 170,71 млрд грн, в октябре-декабре повышен на 0,52 млрд грн - до 125,61 млрд грн.

Пиковым месяцем для платежей по госдолгу остается сентябрь – 104,9 млрд грн, свидетельствуют данные Минфина.

Прогноз выплат по внутреннему долгу на 2021 год за июль практически не изменился и составляет 443,11 млрд грн.

В третьем квартале-2021 выплаты по внутреннему долгу должны составить 83,78 млрд грн, в четвертом - 107,82 млрд грн, указано на сайте Минфина.

Ранее Нацбанк прогнозировал, что валютные выплаты Украины по государственному долгу превысят $10 млрд в ближайшие 12 месяцев.

Нацбанк указал, что график долговых выплат в ближайшие три года остается напряженным, однако нагрузка распределена относительно равномерно, что не должно создать значительных проблем Министерству финансов.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
держборг (1086) Мінфін (2930)


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