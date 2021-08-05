Ferrexpo Жеваго сократила продажи продукции за полгода на 9%

Горнорудная компания Ferrexpo с активами в Украине по итогам января-июня 2021 года снизила объем продаж продукции на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 5,57 млн тонн с 6,12 млн тонн.

Согласно полугодовому отчету компании на Лондонской фондовой бирже, "снижение отражает процесс сокращения запасов, проведенный в первой половине 2020 года, после наращивания запасов в конце 2019 года", передает Интерфакс-Украина.

При этом поясняется, что Ferrexpo извлекает выгоду из диверсифицированного портфеля продаж с ведущими сталелитейными заводами по всему миру, с центральным географическим расположением и логистическими возможностями, которые позволили группе регулировать продажи между рынками в соответствии с мировым спросом.

Согласно приведенной в отчете таблице, Ferrexpo в первом полугодии 2021 года нарастила реализацию продукции в Центральную Европу до 34% (в первом полугодии 2020 года – 21%), Западную Европу – до 14% (4%), Северо-Восточную Азию – до 8% (3%), в страны Ближнего Востока, Северную Африку и Турцию – до 13% (2%). В Северную Америку поставки составили 2% (3%). При этом реализация в страны Юго-Восточной Азии (ЮВА), включая Китай, упала до 29% с 68%.

Как сообщается, себестоимость выпуска продукции C1 составила $46,6/тонна, увеличившись на $5,7/тонна по сравнению с первым полугодием 2020 года ($40,9/тонна), что отражает рост цен на сырьевые товары, энергоносители и затраты на обслуживание оборудования.

Общая задолженность группы на конец первого полугодия составила $22 млн (на конец первого полугодия 2020 года – $343 млн). По состоянию на 30 июня 2021 года остаток денежных средств составил $235 млн.

Ранее сообщалось, что Ferrexpo с активами в Украине по итогам января-июня 2021 года получила $661,4 млн чистой прибыли, что в 2,6 раза выше аналогичного показателя 2020 года ($249,9 млн).

Ferrеxpo принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.