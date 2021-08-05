В Киеве с завтрашнего дня ограничат движение по Гаванскому мосту из-за ремонта
С 21:00 пятницы, 6 августа, до 21:00 вторника, 10 августа, на Гаванском мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".
Согласно сообщению, на мосту планируется текущий ремонт дорожного покрытия. Работать будут в направлении Почтовой площади (с ул. Набережно-Рыбацкой на ул. Набережно-Крещатицкая).
"Основную часть работ планируется выполнить на выходных, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение будет частично ограничено", – отмечается в сообщении.
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