В Киеве с завтрашнего дня ограничат движение по Гаванскому мосту из-за ремонта

С 21:00 пятницы, 6 августа, до 21:00 вторника, 10 августа, на Гаванском мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Согласно сообщению, на мосту планируется текущий ремонт дорожного покрытия. Работать будут в направлении Почтовой площади (с ул. Набережно-Рыбацкой на ул. Набережно-Крещатицкая).

"Основную часть работ планируется выполнить на выходных, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение будет частично ограничено", – отмечается в сообщении.