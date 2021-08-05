"Ощадбанк" выдал кредитов для малого и среднего бизнеса с начала года на 2,3 миллиарда

С начала 2021 года кредитный портфель микро-, малого и среднего бизнеса государственного "Ощадбанка" вырос более чем на 2,3 млрд грн и превысил 8 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба банка, за семь месяцев бизнес-клиенты получили в "Ощадбанке" более 2,5 тыс. новых кредитов на общую сумму около 4,5 млрд грн, из них 2,5 млрд грн направлены на финансовую поддержку сельскохозяйственных предприятий.

Отмечается, что такие результаты "Ощадбанка" обеспечила его позиция в реализации государственных и партнерских программ поддержки МСБ. Так, "Ощадбанк" является одним из лидеров программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и крупнейшим кредитором бизнеса по государственным гарантиям на портфельной основе. Банк продолжает увеличивать количество партнерских программ с производителями и дилерами техники, удобрений, семян и средств защиты растений, которых сейчас более 230.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль государственного "Ощадбанка" по итогам первого полугодия 2021 года составила 513 млн грн, по сравнению с прибылью в размере 3,59 млрд грн за аналогичный период прошлого года.