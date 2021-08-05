Перевалка грузов в морских портах упала с начала года на 17%, – АМПУ

По оперативным данным ГП "Администрация морских портов Украины", в январе-июле 2021 года портовые операторы в морских портах Украины обработали 76,5 млн тонн грузов, что на 15,2 млн тонн, или на 16,6%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в сообщении АМПУ.

Наибольшие объемы перевалки пришлись на руду и зерновые грузы: 21,7 млн тонн (-18,2%) и 20 млн тонн (-24%) соответственно.

Вместе с этим перевалка нефтепродуктов за семь месяцев этого года выросла на 22,9% и составила 841 тыс. тонн.

По итогам отчетного периода перевалка экспортных грузов составила 58,3 млн тонн (-16% к аналогичному периоду 2020 года), импортных – 12,9 млн тонн (-9%), транзитных – 4,4 млн тонн (-31,3%), каботажных – 730 тыс. тонн (-49,4%).

Также за семь месяцев этого года было обработано 587 837 TEU контейнеров, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

За отчетный период только порты "Измаил" и "Усть-Дунайск" превышают показатели прошлого года на 8,1% и 68,8% соответственно.