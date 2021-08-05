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АМКУ разрешил компании дочерей Злочевского получить контроль над нефтегазовыми площадями на Луганщине

АМКУ разрешил компании дочерей Злочевского получить контроль над нефтегазовыми площадями на Луганщине

Антимонопольный комитет Украины разрешил ООО "Промышленная компания "Газвыдобування" Анны и Карины Злочевских (дочери экс-министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского) сконцентрировать более 50% в ООО "Техногазиндустрия".

Разрешение выдано по итогам заседания комитета 5 августа.

По данным "Геоинформ Украина", "Техногазиндустрия" владеет тремя специальными разрешениями на недропользование на Осколоновскую, Кряковскую и Восточновергунскую нефтегазовые площади (все – Луганская область).

Как сообщалось, дочери бывшего министра экологии и природных ресурсов времен Януковича Николая Злочевского Анна и Карина стали конечными бенефициарными собственницами его добывающих украинских активов.

Так, теперь Анна и Карина Злочевские через ряд кипрских компаний указаны бенефициарами компаний "Эско-Пивнич", "Куб-Газ", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинжиниринг", "Надрагаз", "Алдеа-Украина", "Буризма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагазвыдобування", "Газойлинвест", "Геоюнит" и "Нафтогазопромыслова геология".

Как сообщалось, 25 марта президент Владимир Зеленский подписал указ о введение в действие принятого 19 марта решения Совета национальной безопасности и обороны "О состоянии дел в сфере недропользования".

В частности, решением СНБО рекомендовано Кабмину обеспечить проведение Государственной службой геологии и недр в 2021 году внеплановых проверок деятельности субъектов хозяйствования, которые получили разрешения на пользование недрами вне аукциона, а также которые не начали добычу полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, в течение двух лет после получения специальных разрешений на добычу.

В июне по решению СНБО были аннулированы как недобросовестным недропользователям четыре титановых, три углеводородных и две рудных лицензии, которые не использовались соответственно в 2018, 2019 и 2017 годах.

Напомним, в августе 2020 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Перед этим он был объявлен в розыск в уголовном производстве НАБУ о попытке дачи взятки главе САП Назару Холодницкому.

Напомним, 12 июня НАБУ задержало трех человек по подозрению в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому и директору Бюро Артему Сытнику в размере $6 млн за закрытие производства, в котором сообщено о подозрении экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

В частности, были задержаны экс-директор Burisma Group Андрей Кича, замглавы столичной Налоговой Николай Ильяшенко и бывшая начальница департамента Фискальной службы Елена Мазурова. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 40 млн, 84 млн и 120 млн грн соответственно. За Кичу залог внесли через несколько дней и он вышел на свободу. За Мазурову 120 млн грн залога внесли 16 июля.

Автор: 

Джерело:  АМКУ
видобуток (1752) Злочевський Микола (120) нафта (4778) Антимонопольний комітет (1448) Луганська область (200)


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05.08.2021 21:03 Відповісти

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