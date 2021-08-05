АМКУ разрешил компании дочерей Злочевского получить контроль над нефтегазовыми площадями на Луганщине

Антимонопольный комитет Украины разрешил ООО "Промышленная компания "Газвыдобування" Анны и Карины Злочевских (дочери экс-министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского) сконцентрировать более 50% в ООО "Техногазиндустрия".

Разрешение выдано по итогам заседания комитета 5 августа.

По данным "Геоинформ Украина", "Техногазиндустрия" владеет тремя специальными разрешениями на недропользование на Осколоновскую, Кряковскую и Восточновергунскую нефтегазовые площади (все – Луганская область).

Как сообщалось, дочери бывшего министра экологии и природных ресурсов времен Януковича Николая Злочевского Анна и Карина стали конечными бенефициарными собственницами его добывающих украинских активов.

Так, теперь Анна и Карина Злочевские через ряд кипрских компаний указаны бенефициарами компаний "Эско-Пивнич", "Куб-Газ", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинжиниринг", "Надрагаз", "Алдеа-Украина", "Буризма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагазвыдобування", "Газойлинвест", "Геоюнит" и "Нафтогазопромыслова геология".

Как сообщалось, 25 марта президент Владимир Зеленский подписал указ о введение в действие принятого 19 марта решения Совета национальной безопасности и обороны "О состоянии дел в сфере недропользования".

В частности, решением СНБО рекомендовано Кабмину обеспечить проведение Государственной службой геологии и недр в 2021 году внеплановых проверок деятельности субъектов хозяйствования, которые получили разрешения на пользование недрами вне аукциона, а также которые не начали добычу полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, в течение двух лет после получения специальных разрешений на добычу.

В июне по решению СНБО были аннулированы как недобросовестным недропользователям четыре титановых, три углеводородных и две рудных лицензии, которые не использовались соответственно в 2018, 2019 и 2017 годах.

Напомним, в августе 2020 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Перед этим он был объявлен в розыск в уголовном производстве НАБУ о попытке дачи взятки главе САП Назару Холодницкому.

Напомним, 12 июня НАБУ задержало трех человек по подозрению в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому и директору Бюро Артему Сытнику в размере $6 млн за закрытие производства, в котором сообщено о подозрении экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

В частности, были задержаны экс-директор Burisma Group Андрей Кича, замглавы столичной Налоговой Николай Ильяшенко и бывшая начальница департамента Фискальной службы Елена Мазурова. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 40 млн, 84 млн и 120 млн грн соответственно. За Кичу залог внесли через несколько дней и он вышел на свободу. За Мазурову 120 млн грн залога внесли 16 июля.