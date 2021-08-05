Суд отпустил задержанного за взятку главу облсовета от партии Зеленского под залог в 3 миллиона

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) частично удовлетворил ходатайство старшего детектива НАБУ об избрании меры пресечения председателю Харьковского облсовета Артуру Товмасяну, подозреваемому в получении неправомерной выгоды ( ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Как сообщила следственная судья, оглашая решение, суд решил ходатайство детектива о применении меры пресечения удовлетворить частично, передает Интерфакс-Украина.

"Избрать подозреваемому Товмасяну Артуру Эдмаровичу... меру пресечения в виде залога 1320 размеров прожиточного минимума для работоспособных лиц, что составляет 2 млн 996 тыс. 400 грн", – процитировала судья резолютивную часть определения.

В документе также указано, что подозреваемый должен сдать загранпаспорт и не общаться с другими фигурантами уголовного производства.

Обвинение ходатайствовало о мере пресечения в виде залога в сумме 3 млн 999 тыс. 99 грн и указывало на ряд рисков (подозреваемый может попытаться скрыть улики, влиять на свидетелей и т.д).

Товмасян и его адвокат против удовлетворения ходатайства возражали. В частности, адвокат утверждал, что подозрение его подзащитному является необоснованным, риски отсутствуют, а сумма залога – "непомерная" и просил избрать меру пресечения в виде личного обязательства.

Сам Товмасян подчеркнул, что не признает своей вины: "Я своей вины не признаю. Я знаю точно, я этих денег не брал. И те вещи, которые говорил прокурор, что передавались денежные средства мне, какие-то спиртные напитки, - это полностью не соответствует действительности".

В четверг была оглашена только резолютивная часть определения суда. Полный текст документа будет оглашен 9 августа.

Как сообщалось, 4 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по поручению и.о. генпрокурора совместно с детективами НАБУ сообщили председателю Харьковского областного совета о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере 1,05 млн грн. Главой Харьковского облсовета является Артур Товмасян, который входит во фракцию "Слуга народа".

По версии следствия, в начале 2021 года он в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду на сумму 1,05 млн грн за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский облсовет.

В течение первого полугодия 2021 ода чиновники получили указанную сумму средств четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника адвоката.

Как сообщалось, 23 июля НАБУ задержало по этому же делу заместителя главы Харьковского областного совета Андея Малыша, который избрался в облсовет по спискам партии "ОПЗЖ", а также адвоката.