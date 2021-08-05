Количество безработных на учете в Службе занятости превышает число вакансий в 6 раз

По состоянию на 4 августа количество официально зарегистрированных в Государственной службы занятости безработных составляет 319 тыс. человек, из которых помощь по безработице получают 273 тыс. человек.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, это на 36% меньше соответствующего показателя прошлого года, когда действовали жесткие карантинные ограничения.

В то же время сейчас в базе Государственной службы занятости имеется информация о 70 тыс. вакансий, на которые подыскиваются работники.

"Этот показатель вызывает необходимость усилить работу в сфере трудоустройства", – отмечается в сообщении.

При этом при содействии Государственной службы занятости 318 тыс. украинцев уже нашли рабочее место, из которых 261 тыс. человек – зарегистрированные безработные.

По видам экономической деятельности больше всего граждан получили работу в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – около 34%, в перерабатывающей промышленности и в сфере торговли – по 14% соответственно.

Всего с центрами занятости сотрудничали 103 тысячи работодателей. Больше всего вакансий (22%) предлагалось в сфере сельского хозяйства.

Кроме того, при содействии службы занятости в этом году более 50 тыс. человек прошли профессиональное обучение, в том числе в центрах профессионально-технического образования. Чаще всего слушатели выбирали профессии парикмахера, мастера маникюра, продавца продовольственных товаров.