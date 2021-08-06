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Зеленский поручил отправить украинских пожарных для борьбы с лесными пожарами в Греции

Зеленский поручил отправить украинских пожарных для борьбы с лесными пожарами в Греции

Президент Владимир Зеленский распорядился предоставить помощь Греции в тушении пожаров, которые распространяются в некоторых районах страны.

Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

"Дал задание Кабинету министров предоставить помощь Греции в преодалении разрушительных пожаров, которые бушуют в некоторых районах страны. В пятницу Кабмин должен принять решение, чтобы вскоре 100 наших опытных пожарных с необходимым снаряжением отправились на помощь Греции", – написал он.

Напомним, в течение нескольких дней в Греции неподалеку от столицы бушуют пожары. Пока их не удалось взять под контроль. Жителей северных пригородов Афин эвакуируют.

Отметим, что на днях в Греции зафиксировали абсолютный температурный рекорд в более, чем 47 градусов по Цельсию.

Ранее сообщалось, что Украина отправила в Турцию два пожарных самолета для помощи в тушении лесных пожаров в стране.

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Джерело:  Twitter
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