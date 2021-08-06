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Цены на газ в Европе подскочили выше $540 за тысячу кубометров после сокращения поставок "Газпромом" (обновлено)

Цены на газ в Европе подскочили выше $540 за тысячу кубометров после сокращения поставок

Цена газа в Европе с открытием торгов в пятницу ускорили рост после публикации данных о масштабах аварии на производстве "Газпрома", которая повлекла сокращение поставок по газопроводу "Ямал - Европа".

На бирже ICE Futures ближайший в споту фьючерс на контракт на газовом хабе TTF подскочил до 44,4 евро за тысячу кВт-ч, что соответствует $543 за тысячу кубометров, передает Интерфакс-Украина.

Днем ранее торги закрылись на уровне $525.

Как сообщалось, российский "Газпром" вечером в четверг снизил поставки газа в Европу по газопроводу "Ямал-Европа" более чем в два раза на фоне аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспортировке в Ямало-Ненецком автономном округе РФ. Они сократились с 2,1 млн куб. м в час в начале дня до 1 млн куб. м. С началом новых газовых суток поставки выросли до 1,5 млн куб. м. Поставки газа по магистрали "Северный поток" и через Украину сохраняются в прежнем объеме.

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Напомним, европейский баланс газа в настоящее время является остродефицитным. Задачу восстановления запасов после холодной зимы осложняет дефицит СПГ на мировом рынке. Из-за этого цены на европейском рынке на прошлой неделе перевалили за $500 за тысячу кубометров.

На этом фоне российский "Газпром" отказывается бронировать дополнительные твердые транзитные мощности через Украину, а также фактически остановил закачку газа в подземные хранилища Европы.

Кроме того, "Газпром не стал бронировать транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" через Польшу на четвертый квартал, а также на первые три квартала 2022 года поквартально.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 19 июля - всего 124 млн куб. м в сутки. В июле концерн прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Собеседники БЦ на рынке газа утверждают, что таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
газ (7924) Європа (578) ціни (3442)


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Топ коментарі
+2
Неужели фрау рИББЕНТРОП и Ко не догоняют своим бюргерским острым умом, что ***** включил тягло, пардон за сленг, и будет куда хуже?!! И продолжают думать, что здесь NO POLITIC, а ONLY BUSINESS? Да вы слепые инвалиды!
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06.08.2021 13:10
+2
Иран отказался от Ядерной программы и нужно снять с них санкции и вести трубы в Европу - газа и нефти!
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06.08.2021 13:29
+2
Украине нужно тянуть трубу из Ирана в Украину. Между нами Армения, или через Азербайджан и Грузия и по черному морю в Украину трубу или через Турцию и черное море - это будет топ! Иран богаче по нефти и газу, чем РФ и они готовы дешевле продавать все, чем РФ. Украина может так выбить нахер РФ с рынка ЕС и оставить РФ без денег, а значит стратегически - это выгодно для победы в войне - сразу много задач решается! И США нужно подключать и Великобританию. На Иран нужно выходить Украинским властям и предлагать протянуть трубу в Украину - им это нужно и они пусть за свои деньги делают. Или Украина может кредит выдать под проценты. Чтобы потом Украина наварила процентных денег. Выдавать кредиты под проценты на такие суммы выгодно для государства!
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06.08.2021 13:39
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Неужели фрау рИББЕНТРОП и Ко не догоняют своим бюргерским острым умом, что ***** включил тягло, пардон за сленг, и будет куда хуже?!! И продолжают думать, что здесь NO POLITIC, а ONLY BUSINESS? Да вы слепые инвалиды!
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06.08.2021 13:10 Відповісти
Иран отказался от Ядерной программы и нужно снять с них санкции и вести трубы в Европу - газа и нефти!
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06.08.2021 13:29 Відповісти
Украине нужно тянуть трубу из Ирана в Украину. Между нами Армения, или через Азербайджан и Грузия и по черному морю в Украину трубу или через Турцию и черное море - это будет топ! Иран богаче по нефти и газу, чем РФ и они готовы дешевле продавать все, чем РФ. Украина может так выбить нахер РФ с рынка ЕС и оставить РФ без денег, а значит стратегически - это выгодно для победы в войне - сразу много задач решается! И США нужно подключать и Великобританию. На Иран нужно выходить Украинским властям и предлагать протянуть трубу в Украину - им это нужно и они пусть за свои деньги делают. Или Украина может кредит выдать под проценты. Чтобы потом Украина наварила процентных денег. Выдавать кредиты под проценты на такие суммы выгодно для государства!
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06.08.2021 13:39 Відповісти
С какого ты села и сколько тебе лет, экперд! Ахахахахаха
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06.08.2021 14:35 Відповісти
-Кому нужно и зачем снимать санкции с Ирана?
-Украине нужно тянуть трубу из Ирана в Украину.... и тут же ты пишешь - На Иран нужно выходить Украинским властям и предлагать протянуть трубу в Украину - им это нужно и они пусть за свои деньги делают
ТАк кому нужно ???
-Украина может кредит выдать под проценты.... что бы выдавать кредиты надо для начала иметь деньги!Как ты выдашь кредит если страна сама по уши в кредитах и нищая??
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06.08.2021 14:38 Відповісти
Ирану нужно продавать нефть и газ в Европу, а Украина получит транзит и бабки и заполнит свои хранилища по максимуму!
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06.08.2021 15:06 Відповісти
кремлебот всполошился, что РФ оставят без сбыта газа и его место займет Иран и США.
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06.08.2021 20:36 Відповісти
Іран має тісні звязки з РФ. Іран і так досить непогано постачає газ та нафту Китаю. Навіщо їм Україна? Подібний проект коштує дуже дорого. Потрібно створювати консорціум. Проте жодна фінансова група не захоче ризикувати в співпраці з Іраном.
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06.08.2021 18:15 Відповісти
Очередной феерический эксперд-идиёт!
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06.08.2021 18:56 Відповісти
В РФ аварія на газопереробному заводі в Тюмені. Передбачається зменшення постачань газу в 2021 році на 8 млрд.м3 , нафти на 2 млн.т (щомісяця)
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06.08.2021 18:18 Відповісти
А, можливо, "Газпром" просто не має необхідної кількості газу, через виснаження освоєних родовищ. Як вам така версія?
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06.08.2021 19:52 Відповісти
В них завжди не вистачало на экспорт. Недостачу закупляли в Туркменії і перепродували в Европу. Ми теж мали з цього частку за транзит.
Зараз Туркмени гонять газ в Китай. Туди збудовано газопровід на 40млрд кубів/рік
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06.08.2021 20:05 Відповісти

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