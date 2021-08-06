Москва будет использовать "Северный поток-2" для шантажа Украины и Центральной Европы, – глава МИД Польши

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что Россия не скрывает, что будет использовать газопровод "Северный поток-2" для политического шантажа.

Об этом он сообщил в интервью еженедельнику "Эхо", передает "Польское радио".

По его словам, в Евросоюзе нет общей политики относительно России.

"Россия сигнализирует о том, что она будет использовать газопровод "Северный поток-2" как инструмент политического шантажа против Украины и Центральной Европы", – отметил министр.

Однако, Рау подчеркнул, что в течение многих лет польские власти придерживались единого мнения относительно политики Москвы.

"В течение 18 лет все польские правительства придерживались мнения, что "Северный поток" – это инструмент российской диверсии, призванный сломать единство Запада, Европейского союза и НАТО", – сказал глава польской дипломатии.

Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки и Германия объявили о договоренностях относительно условий завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Позже на сайтах Госдепартамента США и Министерства иностранных дел Германии было обнародовано совместное заявление "О поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и климатических целях". В документе раскрываются детали указанного соглашения.

Украина и Польша также обнародовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, связанного с газопроводом.

Ранее в мае Госдеп США отказался вводить санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Президент США Джо Байден объяснил свое решение вывести из-под санкций принадлежащую "Газпрому" компанию-оператора строительства "Северный поток-2" тем, что трубопровод уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям США с Германией. Ряд законодателе выступили с резкой критикой такого решения.