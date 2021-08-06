Исполнительный директор "Нафтогаза" считает нецелесообразным использовать систему Prozorro для некоторых закупок

В 2021 году привлекать контрагентов для разработки месторождений НАК "Нафтогаз Украины" стало сложнее. Работа через систему Prozorro приводит к "разборкам" в Антимонопольном комитете и сговору контрагентов.

Об этом в своем Facebook написал исполнительный директор по вопросам трансформации Группы Нафтогаз Отто Ватерландер.

По его словам, во второй половине 2021 года снижение добычи газа компанией может достигнуть 700-1000 млн куб. м.

"Для нивелирования этих потерь нам нужно будет нарастить импорт газа зимой стоимостью 10-15 млрд грн", - написал Ватерландер.

На уточняющий вопрос БизнесЦензор, желает ли менеджер вывести закупки Нафтогаза из под действия закона о публичных закупках, который обязывает компанию проводить тендера на Prozorro, Ватерландер ответил, что для некоторых закупок использование Prozorro нецелесообразно.

"Нафтогаз" не намерен отступать от "Прозорро". Но иногда этого недостаточно. В некоторых ограниченных случаях мы бы хотели изучить альтернативы для снижения риска сговора и ускорения поставок", - ответил менеджер Нафтогаза.

Как сообщалось, этим летом цена на газ в Европе достигла исторического максимума. На европейском хабе TTF цена на газ с поставкой на август превысила границу в 40 евро за МВт-ч.