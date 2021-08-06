Исполнительный директор "Нафтогаза" считает нецелесообразным использовать систему Prozorro для некоторых закупок
В 2021 году привлекать контрагентов для разработки месторождений НАК "Нафтогаз Украины" стало сложнее. Работа через систему Prozorro приводит к "разборкам" в Антимонопольном комитете и сговору контрагентов.
Об этом в своем Facebook написал исполнительный директор по вопросам трансформации Группы Нафтогаз Отто Ватерландер.
По его словам, во второй половине 2021 года снижение добычи газа компанией может достигнуть 700-1000 млн куб. м.
"Для нивелирования этих потерь нам нужно будет нарастить импорт газа зимой стоимостью 10-15 млрд грн", - написал Ватерландер.
На уточняющий вопрос БизнесЦензор, желает ли менеджер вывести закупки Нафтогаза из под действия закона о публичных закупках, который обязывает компанию проводить тендера на Prozorro, Ватерландер ответил, что для некоторых закупок использование Prozorro нецелесообразно.
"Нафтогаз" не намерен отступать от "Прозорро". Но иногда этого недостаточно. В некоторых ограниченных случаях мы бы хотели изучить альтернативы для снижения риска сговора и ускорения поставок", - ответил менеджер Нафтогаза.
Как сообщалось, этим летом цена на газ в Европе достигла исторического максимума. На европейском хабе TTF цена на газ с поставкой на август превысила границу в 40 евро за МВт-ч.
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