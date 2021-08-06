Цены на автогаз в крупных сетях АЗС выросли до нового рекорда

За неделю,30 июля-6 августа, средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 28 копеек за литр – до 17,14 грн/л, что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдения.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

При этом цены ресурса в сетях премиум-сегмента также бьют рекорды. Так, WOG выставила на стелу 17,98 грн/л, SOCAR – 17,88 грн/л, ОККО – 17,69 грн/л.

Стоимость сжиженного газа в крупнейшей консолидированной сети группы "Приват" в среднем выросла на 32 копейки – до 16,61 грн/л. KLO и "Авантаж 7" подняли цены на 50 и 30 копеек – до 17,49 и 16,38 грн/л.

СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 38 и 25 копеек – до 17,25грн/л и 17,06 грн/л соответственно. В сети Shell за неделю цена выросла на 16 копеек – до 17,18 грн/л.

Такие сети как AMIC, Prime, "Параллель", BVS, UPG, Chipo, SunOil, ZOG, "Укргаздобыча", Marshal и другие подняли цены на 10-74 копейки.

Отметим, средняя розничная цена ресурса с начала июля по 6 августа выросла на 1,80 грн/л, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали на 5 550 грн/т, до 29 180 грн/т.