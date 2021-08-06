"Газпром" сократил поставки газа в Европу после пожара на своем газовом заводе в РФ

Российский "Газпром" вечером в четверг снизил поставки газа в Европу по газопроводу "Ямал-Европа" более чем в два раза на фоне аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспортировке в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

Как следует из данных германского газотранспортного оператора Gascade, большую часть дня в четверг поставки на входе в ГТС Германии составляли 2,1 млн куб. м в час, примерно с 17 часов началось плавное снижение, но за час с 18:00 до 19:00 поставки составили только 1 млн куб. м, передает Интерфакс.

В дальнейшем поставки стабилизировались на сниженном уровне. В "Газпроме" пока не комментировали изменение поставок. "Газпром" также не делал публикаций на портале сообщений об экстренных событиях на энергетическом рынке в соответствии с регламентом РЕМИТ.

Поставки газа по "Северному потоку" пока сохраняются на прежнем уровне.

Тем временем стало известно, что в четверг ночью произошло возгорание на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту (входит в ООО "Газпром переработка"). Была временно приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата.

Завод по подготовке конденсата к транспорту – крупнейшее предприятие по переработке углеводородного сырья – расположено недалеко от Нового Уренгоя. Завод является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона.

Утром в пятницу дочерняя компания "Газпрома" – "Газпром переработка" – сообщила, что пожар в здании завода локализирован, однако на предприятии остановлены производственные мощности: "Временно приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата".

Читайте также: "Газпром" отказался покупать дополнительные объемы для транзита газа через Украину на август

Как сообщалось, европейский баланс газа в настоящее время является остродефицитным. Задачу восстановления запасов после холодной зимы осложняет дефицит СПГ на мировом рынке. Из-за этого цены на европейском рынке на прошлой неделе перевалили за $500 за тысячу кубометров.

На этом фоне российский "Газпром" отказывается бронировать дополнительные твердые транзитные мощности через Украину, а также фактически остановил закачку газа в подземные хранилища Европы.

Кроме того, "Газпром не стал бронировать транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" через Польшу на четвертый квартал, а также на первые три квартала 2022 года поквартально.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 19 июля - всего 124 млн куб. м в сутки. В июле концерн прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Собеседники БЦ на рынке газа утверждают, что таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.