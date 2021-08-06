Украинский фонд стартапов за время своей работы профинансировал 200 проектов на $5 миллионов

За время функционирования Украинского фонда стартапов по результатам отбора и оценивания профильных экспертов было профинансировано около 200 проектов на общую сумму $5 млн.

Об этом сообщил заместитель министра финансов, член наблюдательного совета Фонда Александр Кава, сообщает пресс-служба Минфина.

По его словам, всего было подано более 3 тыс. заявок.

"Для меня всегда было и остается приоритетной задачей развивать и поддерживать проекты, которые стимулируют и ускоряют темпы развития экономики и государства в целом. Среди победителей грантовой программы Фонда лидируют стартапы из индустрии агротехнологий, AI (искусственного интеллекта) и здравоохранения", – отметил он.

Также Фонд поощряет команды стартаперов подавать проекты по развитию электронного правительства (eGovernment), промышленности, инфраструктуры и других направлений.

Общая сумма инвестиций в стартапы-победителей грантовой программы Фонда составляет $23 млн, а также $21 млн смежных сервисов.

На 1 июля 2021 года набсовет Фонда уж утвердил финансирование 130 стартапов по результатам питчей, а также 65 стартапов в рамках Акселерационной программы.