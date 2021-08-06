Государственные банки сократили вложения в облигации правительства за полгода на 44 миллиарда

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности государственных банков по итогам первого полугодия 2021 года сократился на 44,4 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает Finbalance.

В том числе портфель ОВГЗ в собственности "Приватбанка" за полгода сократился на 17,4 млрд грн (-8,9%), "Ощадбанка" – на 11,7 млрд грн (-11,1%), "Укргазбанка" – на 8,3 млрд грн (-19,4%), "Укрэксимбанка" – на 7,1 млрд грн (-12%).

В то же время ряд частных банков увеличили вложения в ОВГЗ.

Так, ОВГЗ-портфель в собственности "Аккордбанка" в январе-июне 2021 года увеличился на 3,2 млрд грн (+94,5%), "Универсал Банка" – на 2,97 млрд грн (+41,8%), банка "Восток" – на 2,3 млрд грн (+157,1%), "ТАСкомбанка" – на 2,28 млрд грн (+52,3%), "Сбербанка" – на 2 млрд грн (+100%), "КИБа" – на 1,83 млрд грн (+202,4%).

В целом по состоянию на 1 июля госбанки остаются крупнейшими держателями ОВГЗ (с учетом выпущенных с целью докапитализации) – в четырех госбанках объем ценных государственных бумаг составляет 357,9 млрд или 71% объема ОВГЗ, которые находятся в портфеле банковской системы.

В частности, в "ПриватБанке" на ОВГЗ приходится 177,9 млрд грн (48% всех чистых активов), в "Ощадбанке" – 93,4 млрд грн (37,4% чистых активов), в "Укрэксимбанке" – 52 млрд грн (25% чистых активов), в "Укргазбанке" – 34,5 млрд грн (27,5% чистых активов).

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Как сообщалось, по итогам 2020 года портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности четырех крупнейших государственных банков вырос на 116,9 млрд грн.

В частности, наиболее существенно увеличился объем ОВГЗ в собственности "Приватбанка" (на 55,1 млрд грн), "Укргазбанка" (22,3 млрд грн), "Ощадбанка" (21,9 млрд грн), "Укрэксимбанка" (17,6 млрд грн).

Ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отмечал, что предел портфеля облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в банковской системе до наступления эффекта фискального вытеснения в 35% от депозитов нарушен.

"Сегодня эта граница уже превышена – это 39,6% от депозитов банковской системы. Мы встали на скользкий путь фискального вытеснения", – констатировал глава НБУ в апреле 2021 года.