В Черкасской области начали модернизацию путей для запуска скоростных поездов (обновлено)

В Черкасской области начались работы по электрификации и модернизации участка железной дороги от Черкасс до станции им. Т. Шевченко в городе Смела, что позволит запустить скоростные электрички из Черкасс в Киев, продолжительность поездки в которых будет составлять 2,5 часа.

Работы по электрификации соответствующего участка "Черкассы – станция Тараса Шевченко" стартовали 6 августа, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Во время запуска работ присутствовал премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, электрификация указанного участка является историческим моментом, так как только два города – Черкассы и Житомир – до сих пор лишены железнодорожного сообщения с большинством регионов Украины.

"Начиная электрификацию, мы закладываем первый кирпич в развитие современного железнодорожного сообщения на Черкасщине. В перспективе это даст серьезный экономический эффект. Речь идет и о комфорте, и скорости перевозок, и о большом пассажиропотоке, поскольку многие жители области работают в Киеве и приезжают домой на выходные, и также о развитии туризма", – подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, благодаря электрификации указанного участа жители Черкасской области получат новое пригородное сообщение с областным центром. В частности, поезда будут отправляться в Черкассы из Городища, Корсунь-Шевченковского, Смелы и Каменки.

Глава правительства добавил, что в ближайшие годы также предусмотрено продление электрификации от Черкасс до станции Гребенка общей протяженностью 90 километров.

Как уточнили в пресс-службе Черкасской ОГА, в целом этот проект будет завершен к концу 2022 года.

В том числе в 2021 году предусмотрено финансирование электрификации на сумму почти 205 млн грн. Планируется выполнение проектно-изыскательских работ по проекту "Реконструкция сооружений железной дороги с электрификацией участка Черкассы - им. Т.Шевченко" за 8,28 млн грн. и реконструкция сооружений железной дороги с электрификацией участка "Черкассы - им. Т.Шевченко" на сумму 196,7 млн грн. (средняя стоимость реконструкции 1 км по проекту составляет 17,4 млн грн). При этом ориентировочная общая стоимость всего комплекса работ составляет 491,62 млн. грн.

На данный момент региональный филиал "Одесской железной дороги" АО "Укрзализныця" уже приступила к разработке проектно-сметной документации по объекту с последующей его реализацией в соответствии с финансированием из государственного бюджета.