С завтрашнего дня в аэропорту Львова откроется центр вакцинации для пассажиров

В Международном аэропорту "Львов" им. Данила Галицкого 7 августа начнет работать центр вакцинации, где будут делать прививки от COVID-19 лицам, имеющим билет на самолет.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации (ОГА).

"Центр вакцинации в аэропорту открыли согласно решению Министерства здравоохранения Украины по обеспечению безопасности лиц и увеличению количества вакцинированных. Здесь будут использовать вакцину Pfizer и CoronaVac. В перспективе Центр будет работать круглосуточно и для всех желающих, при наличии предварительной регистрации. Пока эти моменты согласовываются", – уточнил региональный координатор по вопросам вакцинации против коронавирусной инфекции во Львовской области Олег Когут.

Как сообщалось, с 5 августа вступили в силу новые правила пересечения государственной границы.

Согласно постановлению правительства, граждане Украины, выехавшие за границу до 4 августа 2021 года, смогут вернутся домой беспрепятственно. В дальнейшем украинцы смогут беспрепятственно пересекать границу при наличии по крайней мере одной прививки от COVID-19 (эта норма не касается детей до 18 лет и ряда других категорий).